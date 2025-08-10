ระทึก คนติดซอกบันไดเลื่อน ออกไม่ได้จนหมดสติ กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต พยานเล่าเข้าไปทำไม

เกิดเหตุระทึก ชายเคราะห์ร้ายติดซอกบันไดเลื่อน ออกไม่ได้จนหมดสติ กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต พยานเผยเหตุที่เข้าไปตรงนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wah Kin Lau
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เกิดอุบัติเหตุระทึกขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านถุนเหมิน ของฮ่องกง เมื่อมีชายเคราะห์ร้ายรายหนึ่งเข้าไปติดแน่นอยู่ตรงซอกบันไดเลื่อน และไม่สามารถขยับร่างกายได้จนหมดสติ ทางกู้ภัยจึงรีบเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะที่พยานได้เผยเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นรายงานระบุว่า เมื่อเวลา 11.54 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุร้าย มีชายติดซอกบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าดังกล่าว จึงได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือทันที เมื่อไปถึงพบว่า ผู้ประสบเหตุเป็นชายสูงวัยอายุ 76 ปี ชื่อสกุลหลี่ ติดอยู่บริเวณช่องว่างระหว่างร้านอาหารเกาหลีและราวบันไดเลื่อน จนหมดสติไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wah Kin Lau
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เผยว่า ในขณะที่ชายรายนี้กำลังจะขึ้นบันไดเลื่อน เขาเผลอทำถุงผักหลุดมือหล่นลงไปในช่องว่างดังกล่าว เขาจึงพยายามจะหยิบถุงนั้นขึ้นมา แต่กลับถูกราวบันไดเลื่อนที่กำลังเคลื่อนขึ้นดึงเข้าไปติดในช่องแคบจนขยับตัวไม่ได้ ทางพลเมืองดีได้กดปุ่มหยุดฉุกเฉิน พร้อมทั้งรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ รายงานเผยว่า ร้านอาหารเกาหลีดังกล่าวเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือน โดยบริเวณผนังกั้นของร้านส่วนที่เป็นที่นั่งกินอาหารในร้านอยู่ติดกับจุดอันตรายที่เกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ต้องงัดผนังร้านอาหารให้เปิดออกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และร้านต้องปิดให้บริการชั่วคราว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wah Kin Lau
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wah Kin Lau
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01