ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค ลูกค้าโทรมาด่วน ตกใจมี "ของแถม" ไม่คาดคิด

          หญิงขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค เมื่อลูกค้าโทรมาด่วน ตกใจมี "ของแถม" ไม่คาดคิดติดไปด้วย เจ้าของยิ่งเซอร์ไพรส์ 
ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค
ภาพจาก Instagram darcycass

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Newsweek เผยเรื่องราวน่าประหลาดใจชวนขำขัน จากหญิงรายหนึ่งชื่อว่าดาร์ซี มิลเลอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้อัปโหลดคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับเล่าว่า เธอได้ขายโซฟาตัวหนึ่งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Marketplace จนมีผู้ซื้อและเธอก็ได้ส่งโซฟาไปให้เรียบร้อย แต่เพียงไม่นานเธอกลับได้รับสายด่วนจากลูกค้า โทร. มาแจ้งด้วยความตกใจว่ามี "ของแถม" ติดไปด้วย 

          ผลปรากฏว่า "ของแถม" ที่ว่านั่นก็คือ เจ้าแมวเหมียวสัตว์เลี้ยงของดาร์ซี ซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแถมให้ แต่มันแอบเข้าไปทางรอยฉีกตรงด้านใต้โซฟา และซ่อนตัวอยู่ในนั้นอย่างเงียบ ๆ โดยที่ไม่มีใครสังเกตว่ามันหายไป กระทั่งมันเดินทางไปกับบริการขนส่งจนถึงปลายทาง 

ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค
ภาพจาก Instagram darcycass

          หลังจากทราบข่าว ดาร์ซีจึงรีบมุ่งหน้าไปที่บ้านของผู้ซื้อโซฟารายนี้ เพื่อไปนำเจ้าเหมียวสุดซนกลับมา โดยในคลิปวิดีโอที่ดาร์ซีนำมาโพสต์เมื่อวนที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า เจ้าเหมียวของเธอยังคงแอบอยู่ในโซฟาตัวนั้น ในขณะที่เธอพยายามหลอกล่อให้มันออกมา แต่อาจเป็นเพราะสถานที่ไม่คุ้น มันจึงมีท่าทางลังเล 

          ดาร์ซีพยายามค่อย ๆ สื่อสารกับแมวของเธออย่างใจเย็น เพื่อให้มันไม่รู้สึกตกใจกลัว รวมทั้งยังเอาขนมแมวมาหลอกล่อ จนมันยอมออกมาจากโซฟาในที่สุด และเธอก็ได้แมวกลับคืนมาสำเร็จ 

ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค
ภาพจาก Instagram darcycass

          คลิปวิดีโอของดาร์ซี เขียนข้อความระบุว่า "เมื่อแมวของคุณซ่อนตัวไปกับโซฟาที่คุณขายทางออนไลน์" หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างหัวเราะชอบใจและแสดงความคิดเห็นขำขัน 

          โดยรายหนึ่งกล่าวติดตลกว่า "เจ้าเหมียวทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัย" และอีกรายแซวว่า "แค่เข้าไปหลับ ตื่นมาได้บ้านใหม่เลย"   

ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค
ภาพจาก Instagram darcycass

ขายโซฟาออนไลน์ กลายเป็นเรื่องสุดพีค
ภาพจาก Instagram darcycass


ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek 


