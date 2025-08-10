ย้อนที่มาความสนิท หมอบี - อรอุ๋ง เล่าจุดเริ่มต้นรู้จัก บอกเป็นพี่น้องเมื่อชาติที่แล้ว !?

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ถูกจับตาและมีชื่อโดนโยงไปด้วยในข่าวของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ สำหรับนักร้องสาว อรอุ๋ง หรือ พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นแรก หลังจากมีคนขุดและแชร์ภาพ คลิป โมเมนต์ความสนิทสนมกันของทั้งคู่ เนื่องจากที่ผ่านมาอรเคยไปเที่ยวร่วมทริปกับหมอบี มีไปออกงาน ออกรายการด้วยกัน และร่วมกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า หมอบี-อรอุ๋ง เป็นอะไรกัน สนิทกันได้ยังไง
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หมอบี - อรอุ๋ง เคยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ "อังคารคลุมโปง" ด้วยกัน และถูกสอบถามว่าทั้งคู่เกี่ยวข้องกันยังไง มีโปรเจ็กต์ร่วมกันใช่ไหม ซึ่งทาง หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ก็ตอบว่า "เขาเป็นพี่น้องกันเมื่อชาติที่แล้ว" ก่อนที่อรจะหัวเราะแล้วบอกว่า "เดี๋ยวคนเขาเชื่อ"
- หมอบี เล่าว่า เคยเจอกับ อรอุ๋ง มาตั้งแต่สมัยเป็น BNK48 แล้ว ตอนนั้นอรมีการโปรโมตซีรีส์ที่เล่น และทาง BNK48 มีการเชิญหมอบีมา ตอนนั้นอรยังไม่รู้จักหมอบีเลย ก็สงสัยว่าคนนี้ใครนะ เลยไปหาประวัติ
- จากนั้นอรอุ๋งพร้อมกับพี่ PR ก็ได้เดินเข้าไปหาหมอบีที่ห้องผู้บริหาร เข้าไปสวัสดี แล้วไปเจอน้องโบโซ่ ก็ไปศึกษา อยากรู้ มีอุ้มน้องว่าน่ารักจัง ก็ถูกบอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงสวยนะ ก็เงิบไปนิดหนึ่ง แล้วก็วางไป
- ต่อมาอรอุ๋งก็ได้ฟอล IG หมอบี และเห็นเขามีกิจกรรมเขียนพู่กันจีน และอื่น ๆ ช่วงนั้นอรสภาพจิตใจไม่ค่อยดี อยากสงบจิตสงบใจ เลยสมัครดู แล้วทักหมอบีไป จึงได้ไปเจอกันที่งาน
- ตอนนั้นอรบอกหมอบีว่า หนูเป็นคริสต์ สวดมนต์ไม่เป็นนะคะ ซึ่งหมอบีก็บอกว่ามันไม่ต้องสวดมนต์ มันเป็นการ Meditation ลมหายใจเข้า-ออก ไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็สบายใจดี รู้สึกจิตใจสงบ อรก็เลยถามไถ่ว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้าง แล้วก็ขอไปด้วยได้ไหม รู้สึกโหยหาการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกัน
- ตอนนั้นหมอบีก็มีทำโรงทาน เอาอาหารเข้าชุมชน ก็เลยชวนอรไป จากนั้นพอช่วงที่อรว่างก็จะไปร่วมกิจกรรมบ้าง เพราะรู้สึกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันไม่สำคัญว่าคุณศาสนาไหน การช่วยเหลือมันเป็นสากล
นอกจากนี้ในเพจ งมงาย สไตล์หมอบี ยังเคยเผยคลิปที่ หมอบี-อรอุ๋ง มาร่วมรับประทานอาหารที่ นาถะ คาเฟ่ ร่วมกัน โดยหมอบีได้แนะนำว่าอรอุ๋งเป็น “น้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว” ก่อนจะมีการแซวกันว่าใครเป็นพี่เป็นน้องกันแน่ ซึ่งแฟน ๆ ต่างก็เอ็นดูในความน่ารักและมิตรภาพของทั้งคู่ ที่มีไปร่วมกิจกรรมอาสา ทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันมาตลอด