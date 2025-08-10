HILIGHT
ย้อนที่มาความสนิท หมอบี - อรอุ๋ง เล่าจุดเริ่มต้นรู้จัก บอกเป็นพี่น้องเมื่อชาติที่แล้ว !?

          เผยที่มาความสนิท หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ - อรอุ๋ง นักร้องสาวอดีต BNK48 รู้จักกันได้ยังไง ก่อนร่วมทำกิจกรรมอาสา ออกรายการด้วยกัน เป็นพี่น้องเมื่อชาติที่แล้ว จริงไหม ?
ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

          เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ถูกจับตาและมีชื่อโดนโยงไปด้วยในข่าวของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ สำหรับนักร้องสาว อรอุ๋ง หรือ พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นแรก หลังจากมีคนขุดและแชร์ภาพ คลิป โมเมนต์ความสนิทสนมกันของทั้งคู่ เนื่องจากที่ผ่านมาอรเคยไปเที่ยวร่วมทริปกับหมอบี มีไปออกงาน ออกรายการด้วยกัน และร่วมกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า หมอบี-อรอุ๋ง เป็นอะไรกัน สนิทกันได้ยังไง

          โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หมอบี - อรอุ๋ง เคยได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ "อังคารคลุมโปง" ด้วยกัน และถูกสอบถามว่าทั้งคู่เกี่ยวข้องกันยังไง มีโปรเจ็กต์ร่วมกันใช่ไหม ซึ่งทาง หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ก็ตอบว่า "เขาเป็นพี่น้องกันเมื่อชาติที่แล้ว" ก่อนที่อรจะหัวเราะแล้วบอกว่า "เดี๋ยวคนเขาเชื่อ"
 

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

          - หมอบี เล่าว่า เคยเจอกับ อรอุ๋ง มาตั้งแต่สมัยเป็น BNK48 แล้ว ตอนนั้นอรมีการโปรโมตซีรีส์ที่เล่น และทาง BNK48 มีการเชิญหมอบีมา ตอนนั้นอรยังไม่รู้จักหมอบีเลย ก็สงสัยว่าคนนี้ใครนะ เลยไปหาประวัติ

          - จากนั้นอรอุ๋งพร้อมกับพี่ PR ก็ได้เดินเข้าไปหาหมอบีที่ห้องผู้บริหาร เข้าไปสวัสดี แล้วไปเจอน้องโบโซ่ ก็ไปศึกษา อยากรู้ มีอุ้มน้องว่าน่ารักจัง ก็ถูกบอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงสวยนะ ก็เงิบไปนิดหนึ่ง แล้วก็วางไป
 

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

          - ต่อมาอรอุ๋งก็ได้ฟอล IG หมอบี และเห็นเขามีกิจกรรมเขียนพู่กันจีน และอื่น ๆ ช่วงนั้นอรสภาพจิตใจไม่ค่อยดี อยากสงบจิตสงบใจ เลยสมัครดู แล้วทักหมอบีไป จึงได้ไปเจอกันที่งาน

          - ตอนนั้นอรบอกหมอบีว่า หนูเป็นคริสต์ สวดมนต์ไม่เป็นนะคะ ซึ่งหมอบีก็บอกว่ามันไม่ต้องสวดมนต์ มันเป็นการ Meditation ลมหายใจเข้า-ออก ไม่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็สบายใจดี รู้สึกจิตใจสงบ อรก็เลยถามไถ่ว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้าง แล้วก็ขอไปด้วยได้ไหม รู้สึกโหยหาการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกัน
 

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

          - ตอนนั้นหมอบีก็มีทำโรงทาน เอาอาหารเข้าชุมชน ก็เลยชวนอรไป จากนั้นพอช่วงที่อรว่างก็จะไปร่วมกิจกรรมบ้าง เพราะรู้สึกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันไม่สำคัญว่าคุณศาสนาไหน การช่วยเหลือมันเป็นสากล

          นอกจากนี้ในเพจ งมงาย สไตล์หมอบี ยังเคยเผยคลิปที่ หมอบี-อรอุ๋ง มาร่วมรับประทานอาหารที่ นาถะ คาเฟ่ ร่วมกัน โดยหมอบีได้แนะนำว่าอรอุ๋งเป็น “น้องสาวเมื่อชาติที่แล้ว” ก่อนจะมีการแซวกันว่าใครเป็นพี่เป็นน้องกันแน่ ซึ่งแฟน ๆ ต่างก็เอ็นดูในความน่ารักและมิตรภาพของทั้งคู่ ที่มีไปร่วมกิจกรรมอาสา ทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันมาตลอด
 

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

ย้อนที่มาความสนิท หมอบี อรอุ๋ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก EFM station

ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี

11 สิงหาคม 2568 เวลา 10:15:15
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย