ภาพนี้มีแมงมุม หากันเจอไหม หลังชายหวิดจับโดนจัง ๆ พรางตัวสุดเนียน คนร่วมหาเพียบ


          ภาพนี้มีแมงมุม หาเจอกันหรือไม่ กลายเป็นไวรัลทดสอบสายตา หลังชายหวิดจับโดนเข้าให้ พรางตัวเนียนสุด ๆ จนแทบมองไม่เห็น

ทดสอบสายตาหาแมงมุมในภาพ
ภาพจาก Reddit kingakatosh

          เป็นอีกหนึ่งไวรัลทดสอบสายที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพชวนขนลุกที่เขาพบเจอกลางป่า หลังเกือบจะเอามือไปสัมผัสโดนแมงมุมมีพิษที่พรางตัวอย่างแนบเนียนท่ามกลางใบไม้และกิ่งไม้แห้ง จึงนำภาพจุดเกิดเหตุนำมาท้าทายชาวเน็ตให้ลองหากัน ว่าจะเจอแมงมุมตัวใน 20 วินาทีหรือไม่

          โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า ภาพดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้ชื่อ kingakatosh พร้อมข้อความระบุว่า "เจอแมงมุม.. ฉันเกือบจะเอามือไปโดนมันแล้ว"

          เมื่อภาพดังกล่าวถูกโพสต์ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาร่วมค้นหา ซึ่งแม้หลายคนจะถึงกับตาลาย หาไม่เจอในตอนแรก แต่ไม่นานก็มีคนตาไวสังเกตเห็นตัวของแมงมุมดังกล่าวจนได้ พร้อมชี้พิกัดเฉลยจนทำเอาขนลุกไปตาม ๆ กัน โดยหนึ่งในบรรดาคนที่เจอแมงมุมไวที่สุด ก็คือคนที่บอกว่าตัวเองเป็นโรคกลัวแมงมุมนั่นเอง

          "ประสาทสัมผัสของคนกลัวแมงมุมอย่างฉันสั่นแรงมาก ฉันพบเจ้านั่นทันที"

          "โอ้พระเจ้า ฉันซูมเข้าไปทันทีแล้วก็หยึ๋ยมาก"

ทดสอบสายตาหาแมงมุมในภาพ
ภาพจาก Reddit kingakatosh

          ทั้งนี้ ต่อมาผู้โพสต์เข้ามาเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่มิดเวสต์ของสหรัฐฯ และเกือบจะจับถูกแมงมุมดังกล่าวแล้ว ตอนที่เอื้อมมือลงไปเก็บก้อนหิน โดยแมงมุมตัวนี้อยู่ห่างจากมือของเขาไปไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น

          ขณะเดียวกันยังมีหลาย ๆ คนเข้ามาร่วมหาคำตอบว่าแมงมุมที่เห็นในภาพนี้คือแมงมุมอะไร ซึ่งส่วนใหญ่สรุปว่าน่าจะเป็น แมงมุมตกปลาสีดำ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dolomedes tenebrosus สามารถพบได้ในสหรัฐฯ และแคนาดา ปกติอาศัยอยู่บนต้นไม้และพื้นที่ป่า โดยตัวเมียสามารถโตโดยมีช่วงตัวยาวถึง 1 นิ้ว และช่วงขาอีกกว่า 3 นิ้ว ขณะที่ตัวผู้จะมีขนาดตัวเล็กว่าครึ่งหนึ่ง

          แม้จะเป็นแมงมุมที่มีพิษ แต่ก็จัดกว่าไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ เนื่องจากแมงมุมสายพันธุ์นี้ค่อนข้างขี้อาย และมักจะหนีไปเมื่อรับรู้การเคลื่อนไหวของมนุษย์ และแม้จะถูกแมงมุมกัด ก็ไม่ได้มีผลรุนแรงไปกว่าถูกผึ้งหรือต่อต่อย แม้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันพิษแมงมุมต่ำอาจจะแสดงอาการหนักกว่าก็ตาม


ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail


