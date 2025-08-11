HILIGHT
ไวรัลกิจกรรมวันแม่ เพียงแค่มองหน้าคนนั่งเก้าอี้ก็ตกใจ จนคนดู 5 แสน อย่าเพิ่งทัวร์ลง
          ไวรัลกิจกรรมวันแม่ เพียงแค่มองหน้าคนนั่งเก้าอี้ก็ตกใจ จนคนดู 5 แสน แต่อย่าเพิ่งทัวร์ลง เพราะความจริงอาจจะเป็นพี่สาวมานั่งแทน หรือไม่ก็เป็นการซ้อมเท่านั้น

          หนึ่งในกิจกรรมสำคัญช่วงวันแม่แห่งชาติในโรงเรียนที่บางโรงเรียนยังคงไว้คือ กิจกรรมวันแม่ ที่จะมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง มามอบดอกมะลิให้กับแม่หน้าเวที แสดงความรักต่อแม่

แม่ ม.3 ลูก ป.4 คลิปไวรัลกิจกรรมวันแม่ คนดู 5 แสน
ภาพจาก TikTok @teay_zhok

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 TikTok @teay_zhok มีการลงคลิปกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2568 คนดู 5 แสนครั้ง ที่เห็นแคปชั่นแล้วตกใจไม่น้อยว่า "แม่ ม.3 ลูก ป.4" อ่านเพียงเท่านี้ รีบมองแม่เด็กที่นั่งอยู่บนเก้าอี้จริง ๆ ทำไมดูหน้าเด็กจัง
          แต่ช้าก่อน อย่าเพิ่งทัวร์ลงคิดว่าน้องมีลูกเร็ว เพราะมีคนเฉลยว่า แม่มาไม่ได้ ติดธุระ พี่สาวเลยต้องมานั่งในพิธีแทนแม่นั่นเอง หรือไม่ก็ นี่อาจจะเป็นการซ้อมพิธีเฉย ๆ ยังไม่ใช่วันจริงที่คุณแม่ต้องมา

แม่ ม.3 ลูก ป.4 คลิปไวรัลกิจกรรมวันแม่ คนดู 5 แสน
ภาพจาก TikTok @teay_zhok

แม่ ม.3 ลูก ป.4 คลิปไวรัลกิจกรรมวันแม่ คนดู 5 แสน
ภาพจาก TikTok @teay_zhok

แม่ ม.3 ลูก ป.4 คลิปไวรัลกิจกรรมวันแม่ คนดู 5 แสน



ไวรัลกิจกรรมวันแม่ เพียงแค่มองหน้าคนนั่งเก้าอี้ก็ตกใจ จนคนดู 5 แสน อย่าเพิ่งทัวร์ลง อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2568 เวลา 11:16:03
