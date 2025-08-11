เปิดสภาพห้องพักสุดสะพรึง ใครจะคิดเจ้าของห้องคือหมอ เผยเบื้องหลังสะเทือนใจ ถูกกลั่นแกล้งจนซึมเศร้า-เรียนไม่จบ ขังตัวเองมาหลายปี ส่วนคนทำลอยตัว
วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ปัญหาการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่นั้น นับเป็นพิษร้ายที่เกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังเช่นกรณีของแพทย์หญิงรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ที่ตกเป็นเหยื่อการถูกกลั่นแกล้งโดยแพทย์ด้วยกัน จนไม่สามารถจบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัดได้ แถมยังขังตัวเองอยู่ในห้องมานานหลายปีเนื่องจากภาวะซึมเศร้ารุนแรง
โดยไม่นานมานี้ กลุ่ม Hartal Doktor Kontrak เพิ่งจะออกมาเปิดภาพห้องพักแห่งหนึ่งที่อยู่ในสภาพสกปรกและทรุดโทรมอย่างหนัก ลักษณะไม่ได้มีการทำความสะอาดมานาน ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม และผ้าม่านเต็มไปด้วยคราบดำ
ที่น่าช็อกคือผู้ที่อยู่ในห้องนี้ ก็คือแพทย์หญิงในรัฐซาบาห์ ที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจากการถูกกลั่นแกล้ง ขณะเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จนเธอไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป และเลือกที่จะขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลานานหลายปี
ที่สะเทือนใจไปยิ่งกว่านั้นคือ ในขณะที่อนาคตของเธอพังทลาย ไม่สามารถจบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัดได้ แต่ผู้ที่เป็นฝ่ายกลั่นแกล้งกลับหนีไปเรียนต่อต่างประเทศ ขณะนี้กำลังศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง
ด้านกลุ่ม Hartal Doktor Kontrak ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการกลั่นแกล้งในแวดวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พวกเขาเริ่มการเคลื่อนไหวนี้เมื่อ 3 ปีก่อน โดยพบว่ามีเคสกลั่นแกล้งรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในวงการนี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียก็ยังตกเป็นเหยื่อถูกหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งเช่นกัน
"บางคนถูกกลั่นแกล้งจนเป็นภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง และบางคนเกือบจะฆ่าตัวตาย" ทางกลุ่มระบุ
ปัญหาดังกล่าวนับเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสอบสวนและออกไกด์ไลน์การรับมือปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยมีการเชิญกลุ่ม Hartal Doktor Kontrak มาร่วมแสดงความคิดเห็นและมุมมองแก่คณะทำงานเช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz