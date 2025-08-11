HILIGHT
เด็ก ม.5 ทำร้ายครูสาวอ่วมกลางห้อง โมโหได้ 18 เต็ม 20 พี่หนุ่ม เปิดคำพูดที่อยู่เบื้องหลัง
          นักเรียนชาย ม.5 ปรี่ทำร้ายครูผู้หญิงไม่ยั้ง โมโหสอบได้คะแนนไม่เต็ม แม้พลาดเองที่ไม่อ่านโจทย์ ทำบาดเจ็บอ่วม เผยยังนอนผวา ย้ำเอาเรื่องถึงที่สุด



ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุนักเรียนชาย ม.5 ทำร้ายครูกลางห้องเรียน เหตุไม่พอใจ ผลตรวจคะแนนสอบกลางภาค โดยเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุทัยธานี
 
          สอบถาม ครูผู้บาดเจ็บ เล่าว่า เหตุเกิดวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ครูเตรียมที่จะประกาศผลสอบกลางภาค แต่ระหว่างทางก่อนเข้าห้องเรียน นักเรียนชาย ม.5 คนดังกล่าว เข้ามาถามครูว่า "ครูครับผมได้คะแนนสอบครูเท่าไหร่" ครูก็บอกไปว่า ได้ 18 คะแนน นักเรียนชายคนดังกล่าวก็ขอดูคะแนน ครูก็ให้ดู ซึ่งนักเรียนไม่ได้แสดงวิธีทำตามที่ในโจทย์ระบุไว้ จึงทำให้ไม่ได้คะแนนเต็ม แต่พออธิบายไปก็ไม่ยอมฟัง ครูจึงบอกให้นักเรียนไปถามกับครูคนอื่นด้วยก็ได้ว่า ว่าทำไมจึงได้คะแนนแบบนี้ 

          ภายหลังจากที่นักเรียนชายคนดังกล่าวไปสอบถามครูคนอื่น ก็กลับมาถามว่า "ครูที่ไปถามให้คะแนนเท่านี้ ครูจะให้ผมเท่าไหร่" ครูก็ยืนยันว่าจะให้คะแนนเท่าเดิม เป็นดุลยพินิจของครูผู้สอน พร้อมแนะให้นักเรียนไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุย ตอนนั้นนักเรียนทำการเตะโต๊ะที่ครูนั่งตรวจข้อสอบ 1 ที แล้วก็ออกจากห้องไปประมาณ 10 นาที 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาใหม่ เดินมานั่งเก้าอี้ที่ห่างจากโต๊ะครูไป 2 ช่วงโต๊ะ แล้วก็พูดว่า "ครูต้องขอโทษผม" ครูพูดย้อนกลับไปว่า "ใครกันแน่ที่ต้องขอโทษ" นักเรียนคนดังกล่าวนั่งอยู่ที่โต๊ะสัก 2-3 นาที จากนั้นก็ลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายครู โดยต่อยเข้าที่ใบหน้าครูหลายครั้ง เตะและตีเข่าใส่ครู จนเพื่อน ๆ ในห้องเกิดอาการหวาดกลัว แต่ก็พยายามเข้ามาช่วยห้าม

          จากนั้นมีคุณครูอีกท่านหนึ่งเข้ามาช่วย แต่นักเรียนชายคนดังกล่าวก็ยังใช้คำพูดหยาบคายด่าทอครูว่า "ไม่มีวุฒิภาวะความเป็นครู" ซึ่งครูก็ถามกลับว่า "ครูไม่เคยว่าอะไรเธอสักคำ ทำไมถึงทำกับครูแบบนี้" เขาก็ตอบกลับมาว่า "เขาสมควรแล้ว ที่เขาทำกับครูแบบนี้" หลังเกิดเหตุครูเข้ารักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล มีการฟกช้ำที่ดวงตา ศีรษะด้านซ้ายบวม ซี่โครงอักเสบ และได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.หนองฉาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          หลังเกิดเหตุ ผู้ปกครองของนักเรียน ติดต่อเข้ามาขอโทษแทนลูก โดยนักเรียนคนดังกล่าวถูกลงโทษด้วยการพักการเรียน ก่อนจะทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนในเวลาต่อมา ส่วนครูเปิดใจทั้งน้ำตา เผยว่าทุกวันนี้ตอนนอนก็ยังมีอาการผวา ไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้อื่น มองว่าแค่กับเรื่องคะแนนสอบ ไม่จำเป็นต้องทำร้ายร่างกายกัน เพราะมีอีกหลายวิธีในการแก้ปัญหาได้

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ด้านแหล่งข่าวรายหนึ่ง เปิดเผยหลักฐานจากกล้อง เผยให้เห็นภาพนักเรียนที่ก่อเหตุ มีร่างกายกำยำ สูงประมาณ 170 เซนติเมตร เข้ามารัวหมัดใส่ครูผู้หญิง ตัวเล็ก สูง 150 เซนติเมตร อย่างไม่ยั้ง รวมทั้งยังตีเข่าใส่อีก 1 ครั้ง และชกต่อยอีกนับไม่ถ้วน ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ มีแต่ผู้หญิง ไม่กล้าเข้ามาห้ามในตอนแรก เมื่อพยายามมาแยกออก นักเรียนที่ก่อเหตุยังถีบและตีเข่าซ้ำ ก่อนมีครูชายเข้ามาห้ามซึ่งขณะนั้นครูหญิงบอบช้ำไปทั้งตัว เบื้องต้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด 

          หนุ่ม กรรชัย รายงานในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ตอนหนึ่งว่า ประโยคที่นักเรียนพูดใส่ครูจากต้นเรื่อง แต่ไม่ได้นำเสนอคือ "มึงไม่มีวุฒิภาวะความเป็นครู มึงเหมาะเป็นนักเรียนแบบกูมากกว่า"

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3


