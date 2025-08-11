HILIGHT
MEA ชวนสัมผัส พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2568

          MEA ชวนสัมผัส "พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568 ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 17 ส.ค. นี้
          MEA การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสนุกและเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปกับบูท MEA SPARK MART ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ บูท 12 Hall 5-6 อย่าพลาดมาสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

          ภายในบูท MEA SPARK MART จัดแสดงภายใต้แนวคิด "พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK" ผู้เข้าชมจะได้พบกับนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวการพัฒนาไฟฟ้าของไทย ตั้งแต่แสงไฟดวงแรกจนถึงเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในปัจจุบัน พร้อมกิจกรรมอินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ 

          นอกจากนี้ ยังมีโซน Workshop ระบายสีมาสคอต และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลมากมาย

          MEA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 

