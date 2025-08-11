สาวแสบ โกงเงินบริษัท 13 ล้าน หนีไปพัทยา เกือบรอด แต่พลาดโดนจับแบบตกม้าตาย

อดีตพนักงานแสบ ปลอมสลิปโอนเงินบริษัท โกงเงินนายจ้างกว่า 13 ล้าน ก่อนหลบหนี ล่าสุดเจอตำรวจตามรวบแล้ว
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจไทย - Thaipolice รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เข้าจับกุม นางสาวกฤตพร หรือ นางสาวณฐพัณณ์ อายุ 36 ปี อดีตพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หลังก่อเหตุปลอมแปลงเอกสารและยักยอกทรัพย์ของนายจ้างเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2566 นางสาวกฤตพร ทำการปลอมสลิปโอนเงินถึง 43 ครั้ง เพื่อยักยอกเงินของบริษัท สร้างความเสียหายรวม 13,683,808.07 บาท ก่อนจะหลบหนีไป ต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนและติดตามตัวจนทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบ นางสาวกฤตพร เดินอยู่บริเวณถนนพรประภานิมิต จึงเข้าแสดงตัวและจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากคดีนี้ CIB ขอเตือนผู้ประกอบการและบริษัทต่าง ๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบประวัติพนักงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือเอกสารสำคัญ ควรกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารหลายชั้น พร้อมใช้ระบบยืนยันจากหน่วยงานต้นทางทุกครั้ง หากพบพฤติกรรมน่าสงสัย ควรดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษทั้งจำและปรับ และสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับธุรกิจได้ในเวลาอันสั้น
