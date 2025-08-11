สาวถูกปรับเป็นหมื่น ฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เห็นภาพถึงกับลั่น ถอนฟันเป็นเหตุแท้ ๆ

สาวตกใจ จู่ ๆ โดนใบสั่ง ปรับเป็นหมื่นเพราะใช้โทรศัพท์ตอนขับรถ แต่ดูภาพหลักฐานดี ๆ ถึงกับลั่น ที่เห็นนั่นคือ "ถุงน้ำแข็ง" ถอนฟันคุดเป็นเหตุซะงั้น
จากรายงานของ Mirror Media เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 หญิงรายดังกล่าวเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะถอนฟันคุด ดังนั้นจึงต้องใช้ถุงน้ำแข็งประคบอยู่ตลอดเพื่อลดอาการบวม จนวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เธอขับรถไปทำงานพร้อมกับประคบน้ำแข็งไปด้วย ตอนนั้นมีรถตำรวจขับผ่านมาพอดี เธอยังคิดอยู่เลยว่า "หวังว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจผิด ว่าถุงน้ำแข็งที่ฉันถือเป็นโทรศัพท์มือถือนะ
แต่ในขณะที่ตำรวจไม่มีท่าทีอะไร แต่กล้องวงจรปิดบริเวณนั้นกลับจับภาพของเธอขณะถือถุงน้ำแข็งไว้ ก่อนจะระบุว่าเธอใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ จนเป็นที่มาของใบสั่งดังกล่าว
หญิงสาวกล่าวพร้อมกับหัวเราะว่า เธอแทบจะไม่ใช้โทรศัพท์เลยขณะขับรถ ดังนั้นตอนแรกเธอจึงแอบสับสนกับข้อหานี้ จนกระทั่งจำได้ว่าเพิ่งไปถอนฟันคุดมา แล้วเมื่อดูภาพที่แนบมากับใบสั่ง ก็พบว่าในมือของเธอคือถุงน้ำแข็งจริง ๆ
"ถุงน้ำแข็งนั้นขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มาก และถ้าคุณดูใกล้ ๆ ก็จะเห็นโทรศัพท์มือถือที่วางไว้บริเวณแท่นวาง" หญิงสาวเผย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงกลายมาเป็นเรื่องสุดฮาระหว่างเธอกับแฟนหนุ่ม แต่หญิงสาวยังนำภาพดังกล่าวมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมด้วย ทำเอาชาวเน็ตถึงกับลั่นไปตาม ๆ กัน โดยบางคนยังแนะนำให้เธอทักท้วงข้อหาดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ เพราะก็เห็นอยู่ชัด ๆ ว่าเธอไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่
ขณะที่เจ้าตัวยังตอบว่า "ฉันต้องทักท้วงแน่ และฉันคิดว่าตัวเองต้องชนะชัวร์"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media
ทำเอาสาวคนหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อจู่ ๆ ก็มีใบสั่งจากตำรวจส่งมาถึงบ้าน สั่งปรับเธอเป็นเงิน 439 ยูโร (ราว 16,5000 บาท) ฐานใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ เพราะตัวเธอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแทบไม่เคยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเลย จนเมื่อได้เห็นภาพหลักฐานที่ทางตำรวจแนบมาพร้อมกับใบสั่ง จากที่ตกใจอยู่ทำให้เธอถึงกับขำลั่น เมื่อได้เห็นชัด ๆ ว่าสิ่งที่ทำให้เธอโดนใบสั่งนั้น แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่
ภาพจาก CJIB
ภาพจาก CJIB
จากรายงานของ Mirror Media เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 หญิงรายดังกล่าวเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะถอนฟันคุด ดังนั้นจึงต้องใช้ถุงน้ำแข็งประคบอยู่ตลอดเพื่อลดอาการบวม จนวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เธอขับรถไปทำงานพร้อมกับประคบน้ำแข็งไปด้วย ตอนนั้นมีรถตำรวจขับผ่านมาพอดี เธอยังคิดอยู่เลยว่า "หวังว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจผิด ว่าถุงน้ำแข็งที่ฉันถือเป็นโทรศัพท์มือถือนะ
หญิงสาวกล่าวพร้อมกับหัวเราะว่า เธอแทบจะไม่ใช้โทรศัพท์เลยขณะขับรถ ดังนั้นตอนแรกเธอจึงแอบสับสนกับข้อหานี้ จนกระทั่งจำได้ว่าเพิ่งไปถอนฟันคุดมา แล้วเมื่อดูภาพที่แนบมากับใบสั่ง ก็พบว่าในมือของเธอคือถุงน้ำแข็งจริง ๆ
"ถุงน้ำแข็งนั้นขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มาก และถ้าคุณดูใกล้ ๆ ก็จะเห็นโทรศัพท์มือถือที่วางไว้บริเวณแท่นวาง" หญิงสาวเผย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงกลายมาเป็นเรื่องสุดฮาระหว่างเธอกับแฟนหนุ่ม แต่หญิงสาวยังนำภาพดังกล่าวมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมด้วย ทำเอาชาวเน็ตถึงกับลั่นไปตาม ๆ กัน โดยบางคนยังแนะนำให้เธอทักท้วงข้อหาดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ เพราะก็เห็นอยู่ชัด ๆ ว่าเธอไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่
ขณะที่เจ้าตัวยังตอบว่า "ฉันต้องทักท้วงแน่ และฉันคิดว่าตัวเองต้องชนะชัวร์"
