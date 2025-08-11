HILIGHT
ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง กลายเป็นดราม่าได้ แม้ไม่ได้ทำผิด
          ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง เพียงเพราะอยากได้ของใหม่ แม้ไม่ได้ผิดกฎอะไร แต่ก็ดราม่าได้ ทำไมกลายเป็นแบบนี้

ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง มีการเล่าเรื่องราวการเข้าร้านสะดวกซื้อชื่อดัง พร้อมหยิบของจากเชลฟ์ชิ้นที่อยู่หลังสุด ไม่หยิบชิ้นที่อยู่ด้านหน้า พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมถึงหยิบชิ้นนั้น และขอให้งดดราม่า

          สำหรับเหตุผลหลักของคนที่ทำอย่างนี้ มีคนเข้ามาตอบให้แล้วว่า เพราะทางร้านมักเอาของที่หมดอายุก่อนไว้ด้านหน้า และของหมดอายุทีหลังไว้ด้านหลัง การที่หยิบสินค้าข้างหลัง เท่ากับว่า เราก็ได้ของใหม่ สามารถเก็บสินค้าไว้กับบ้านได้นานขึ้นโดยที่ไม่หมดอายุ
ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง

          อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมแบบนี้คนไม่เห็นด้วย มองว่า ถ้าหากเราไม่คิดจะเก็บสินค้าไว้นาน ๆ ก็ควรหยิบชิ้นหน้า ๆ ไปเลย เพราะวันหมดอายุไม่มีผล ยังไงเราก็กินก่อนหมด และเป็นการรักโลก บริโภคของที่จะหมดอายุก่อน เป็นการลดโลกร้อน ลดเรื่องอาหารเหลือได้ด้วย

          ส่วนบางคนก็โพสต์ติดตลกว่า การที่หยิบของจากด้านหลัง โดยเฉพาะของแช่เย็น เพียงเพราะมันเย็นกว่าอยู่ด้านหน้า บางคนก็บอกว่า ถ้าจะหยิบจากด้านหลัง ก็ควรช่วยพนักงานเรียงของให้เรียบร้อยด้วย

ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง

ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง

ไขปริศนา ทำไมคนถึงชอบหยิบของจากเชลฟ์ด้านหลัง


โพสต์เมื่อ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 15:45:30
