ผดส. เตือนใจ เจอโจรบนเครื่องบิน ชั้นธุรกิจยังไม่รอด เงินเก็บในช่องลับยังเสร็จโจร

          เตือนใจนักเดินทาง ผดส. เจอโจรบนเครื่องบิน ชั้นธุรกิจยังไม่รอด กว่าจะรู้ตัวก็ถูกฉกทั้งบัตรเครดิต - เงินสด ลูกเรือประสานตำรวจรวบได้ทันควัน ย้ำดูแลของมีค่าดี ๆ  
ผดส เตือนใจ เจอโจรบนเครื่องบิน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ในขณะที่หลายคนรู้กันดี ว่าควรเก็บของมีค่าต่าง ๆ ไว้กับตัวเสมอขณะขึ้นเครื่องบิน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีผู้คนไม่น้อยที่เผลอทิ้ง เงินสด บัตรเครดิต และของมีค่าอื่น ๆ ไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ จนอาจจะตกเป็นเหยื่อของโจรในคราบผู้โดยสารโดยไม่รู้ตัว ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่นั่งชั้นประหยัด เพราะแม้แต่ที่นั่งชั้นธุรกิจก็ยังไม่รอด 

          ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องเตือนใจนักเดินทางที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงกลุ่ม "Business Class & First Class Flights. Deals & More...." เมื่อวานนี้ (10 สิงหาคม 2568) เล่าประสบการณ์เจอขโมยในชั้นธุรกิจ ขณะเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินหนึ่ง จากเมืองเดลี ประเทศอินเดีย ไปเมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีการแวะต่อเครื่องที่ประเทศอื่นระหว่างทาง 

ผดส เตือนใจ เจอโจรบนเครื่องบิน

          โดยระบุว่า เขาเดินทางกับเที่ยวบินดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา แต่ตอนมาถึงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ลูกเรือกลับไม่ให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องเป็นเวลากว่า 15 นาที จากนั้นก็มีตำรวจขึ้นมาบนเครื่องบินและจับผู้โดยสารคนหนึ่งที่อยู่ในชั้นธุรกิจ กลายเป็นว่าชายคนดังกล่าวคือโจรที่อาศัยช่วงที่คนอื่น ๆ หลับ (เครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ ช่วงเที่ยงคืน) รื้อเอาทรัพย์สินที่เก็บอยู่บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะไป 

          จากนั้นลูกเรือพบบัตรเครดิตหลายใบอยู่บริเวณที่นั่งของโจร จึงเริ่มขานชื่อผู้โดยสารและคืนบัตรให้ ในจำนวนนั้นมีบัตรเครดิตของเขาอยู่ 2 ใบ และเพราะเขาวุ่นอยู่กับการต่อเครื่อง จึงไม่ทันรู้ตัวว่ามีเงินสดอีก 1,200 ดอลลาร์ (ราว 38,000 บาท) ที่ถูกขโมยไปด้วย ทั้งที่เก็บเงินจำนวนนี้ไว้ในช่องลับ 

          กว่าจะรู้ตัวว่าเงินหาย เขาก็มาอยู่ตรงประตูของผู้โดยสารขาออกแล้ว ซึ่ง ณ นั้นเขาคิดว่ามันคงไม่คุ้ม ถ้าจะเสียเวลาไปแจ้งความจนต่อเครื่องไม่ทัน 

          ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ระบุว่า เขาบินมากว่า 50 ปีแล้ว แต่ไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย ขณะที่ลูกเรือบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว บนเที่ยวบินระยะไกลที่ออกจากกรุงเทพฯ พวกโจรจะซื้อตั๋วชั้นธุรกิจ ทำทีเป็นผู้โดยสารมาขโมยของในช่วงที่ผู้โดยสารคนอื่นหลับ นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่าง ว่าการบินตอนนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้ว 
 
          ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น 

          "ฉันได้ยินว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเที่ยวบินแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ฉันมั่นใจว่ามันคงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภูมิภาคนั้น"

          "ใช่ คำแนะนำใหม่ ๆ คือให้เก็บของที่ล็อกได้เท่านั้น พวกโจรจะพุ่งเป้าของที่หยิบง่าย ๆ กระเป๋าถือหรือเป้ใบเล็ก ๆ ควรเก็บไว้ตรงช่องเก็บของใกล้ตัว หรือข้าง ๆ ตัวคุณ"

          "ใช่ เจอแบบนี้ได้ค่อนข้างบ่อยในเอเชียกับตะวันออกกลาง"

          "ล็อกของที่เก็บไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะเสมอ และเก็บของมีค่าไว้กับตัว"

          "ฉันแปลกใจกว่านะที่มีคนกล้าทิ้งเงินกับบัตรเครดิตไว้ในกระเป๋าสัมภาระ ฉันไม่เคยทำแบบนั้นเลย"



11 สิงหาคม 2568 เวลา 17:27:37
