ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊กใส่กัมพูชา แจงแล้วความจริงคืออะไร มันไม่ใช่อย่างที่เห็น

เปิดความจริง ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊กใส่กัมพูชา ? แท้จริงคือกิจกรรมอื่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหาร แต่เป็นกิจกรรมปลูกป่า
จากกรณีที่กัมพูชาอ้างทหารไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ใช้หนังสติ๊กยิงใส่ทหารกัมพูชาเพื่อป่วนกำลัง รวมถึงเสริมกำลังที่ปราสาทนั้น
ล่าสุด วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการโพสต์ชี้แจงว่า ภาพที่กำลังเป็นข่าวนั้น ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า มีข้อความทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติภารกิจบริเวณชายแดนนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏในภาพคือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สังกัดอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดลายพรางในเครื่องแบบปฏิบัติงานตามปกติ
จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้