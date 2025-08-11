HILIGHT
ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊กใส่กัมพูชา แจงแล้วความจริงคืออะไร มันไม่ใช่อย่างที่เห็น


          เปิดความจริง ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊กใส่กัมพูชา ? แท้จริงคือกิจกรรมอื่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหาร แต่เป็นกิจกรรมปลูกป่า

ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊ก เป็นเฟคนิวส์

          จากกรณีที่กัมพูชาอ้างทหารไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ใช้หนังสติ๊กยิงใส่ทหารกัมพูชาเพื่อป่วนกำลัง รวมถึงเสริมกำลังที่ปราสาทนั้น

          ล่าสุด วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการโพสต์ชี้แจงว่า ภาพที่กำลังเป็นข่าวนั้น ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า มีข้อความทั้งหมดดังนี้

ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊ก ความจริงคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติภารกิจบริเวณชายแดนนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏในภาพคือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สังกัดอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดลายพรางในเครื่องแบบปฏิบัติงานตามปกติ

          โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าร่วม เทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของหลายหน่วยงานเพื่อปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจทางทหารใด ๆ

          จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ภาพทหารไทยยิงหนังสติ๊ก ความจริงคืออะไร



อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2568 เวลา 17:14:40
