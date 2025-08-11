เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้ แม้ไม่ได้เข้าไทยก็ตาม

เปิดเส้นทางพายุโพดุล ที่กลายเป็นไวรัล แม้ไม่ได้เข้าไทย แต่เห็นภาพแล้วคิดดีไม่ได้จริง ๆ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น โดยจะเข้าไต้หวัน 12-14 สิงหาคม 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 11 สิงหาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อว่า พายุไต้ฝุ่นโพดุล ที่กำลังเคลื่อนตัวไปยังไต้หวัน ใครก็ตามที่จะเดินทางไปไต้หวันหรือจีนฝั่งตะวันออก วันที่ 12-14 สิงหาคม 2568 ก็ขอให้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้ดี
อย่างไรก็ตาม พายุนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ทำไมกลายเป็นไวรัลขึ้นมาได้ เพียงเพราะภาพเส้นทางพายุชวนให้คิดดีไม่ได้จริง ๆ
