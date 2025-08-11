HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้ แม้ไม่ได้เข้าไทยก็ตาม
          เปิดเส้นทางพายุโพดุล ที่กลายเป็นไวรัล แม้ไม่ได้เข้าไทย แต่เห็นภาพแล้วคิดดีไม่ได้จริง ๆ ทำไมถึงเป็นแบบนั้น โดยจะเข้าไต้หวัน 12-14 สิงหาคม 2568

เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อว่า พายุไต้ฝุ่นโพดุล ที่กำลังเคลื่อนตัวไปยังไต้หวัน ใครก็ตามที่จะเดินทางไปไต้หวันหรือจีนฝั่งตะวันออก วันที่ 12-14 สิงหาคม 2568 ก็ขอให้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้ดี

          อย่างไรก็ตาม พายุนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ทำไมกลายเป็นไวรัลขึ้นมาได้ เพียงเพราะภาพเส้นทางพายุชวนให้คิดดีไม่ได้จริง ๆ
เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้

เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเส้นทางพายุโพดุล กลายเป็นไวรัล เห็นแล้วคิดดีไม่ได้ แม้ไม่ได้เข้าไทยก็ตาม โพสต์เมื่อ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 17:05:31
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย