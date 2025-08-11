คืบหน้าข่าวนักเรียน ม.5 ทำร้ายครู ล่าสุด ครูเผยเป็นเด็กเรียนเก่ง มุ่งเกรด 4 ได้ที่ 1 ของระดับชั้น พยายามอธิบายแล้วว่ายังมีโอกาสได้เกรด 4 แม้โดนหักไป 2 คะแนน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ความคืบหน้าล่าสุด (11 สิงหาคม 2568) สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า คุณครูอายุ 33 ปี ที่ถูกทำร้ายร่างกาย ได้เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจที่ สภ.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี หลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณครูยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนสนิทของครูผู้เสียหาย ให้ข้อมูลว่า นิสัยส่วนตัวของคุณครูรายนี้เป็นคนเรียบร้อยและใจดีกับเด็กนักเรียน สอนที่โรงเรียนแห่งนี้มา 11 ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยมีปากเสียงกับเด็กนักเรียน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่า เด็กนักเรียนคนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรง เมื่อเทอมที่แล้วเคยตบเด็กนักเรียนผู้หญิงหน้าบวม พ่อกับแม่ต้องมาเคลียร์ และช่วงเรียน ม.4 ก็เคยทำร้ายร่างกายพ่อตัวเองด้วย
แหล่งข่าวบอกด้วยว่า ตอนนี้คุณครูอยากลาออก เพราะยังรู้สึกหวาดกลัวและรู้สึกอับอายที่โดนทำร้ายต่อหน้าเด็กนักเรียน อีกทั้งที่บ้านของเด็กนักเรียนค่อนข้างมีฐานะ กลัวอิทธิพลด้วย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
โดยทางคุณครูได้เล่าเหตุการณ์ผ่านคุณจิณณาวัฒน์ ว่า วันที่เกิดเหตุ ครูกำลังตรวจข้อสอบที่นักเรียนในชั้นเพิ่งทำเสร็จ ขณะที่ตรวจเลยลำดับของนักเรียนที่ก่อเหตุไปแล้ว เขาก็มาถามครูว่า เขาได้กี่คะแนน ครูก็ตอบว่า ได้ 18 คะแนน (เต็ม 20 คะแนน) เขาถามว่าทำไม เพราะเขารู้ว่าตัวเองตอบถูกทุกข้อ ซึ่งครูก็อธิบายว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ในคำสั่งข้อสอบให้นักเรียนแสดงวิธีทำด้วย เลยหักไป 2 คะแนน ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน เด็กก็เดินกลับไปหลังห้อง สักพักก็เกิดอาการฉุนเฉียว ปรี่เข้ามาทำร้าย ทั้งต่อย ถีบ ไม่ยั้ง รวมทั้งต่อว่าครูอย่างหยาบคาย ซึ่งนักเรียนคนอื่น ๆ ก็เข้ามาช่วยห้ามปราม แต่กว่าจะสงบ ก็ถูกทำร้ายร่างกายสิบกว่าครั้ง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
คุณครูผู้เสียหาย เผยว่า นักเรียนชายรายนี้เข้าเรียนตั้งแต่ ม.1 จนถึง ม. 5 เป็นนักเรียนที่มุ่งมั่น อยากได้คะแนนเต็มเป็นหลัก เขาเรียนเก่ง เกรด 4 ทุกตัว และได้ที่ 1 ในระดับชั้น ม.5 ของโรงเรียน ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ต่อว่าเด็กแต่อย่างใด พยายามอธิบายว่า จริง ๆ แล้วได้ 18 คะแนน ก็มีโอกาสได้เกรด 4 เหมือนกัน เพราะเป็นการสอบกลางภาค
คุณจิณณาวัฒน์ เผยด้วยว่า จากข้อมูลที่ทราบก่อนหน้านี้ ผู้บริหารโรงเรียนเคยรับทราบว่าเด็กที่ก่อเหตุเคยมีปัญหาการใช้ความรุนแรง เคยก่อเหตุกับนักเรียนในระดับชั้นประถม (โรงเรียนอื่น) และเคยทำร้ายพ่อของตัวเอง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
สำหรับทางออกของเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่า ทางผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอกาสนักเรียนที่ก่อเหตุเรียนออนไลน์ทุกวิชา และไม่ต้องเรียนกับครูที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
