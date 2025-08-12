HILIGHT
หนุ่มสัมภาษณ์งาน เจอถาม..จะทำยังไงถ้าเจ้านายติดเงิน ฟังคำตอบแล้วถูกใจจนได้งาน
           หนุ่มเจอคำถามสัมภาษณ์งาน จะทำยังไงถ้าเจ้านายติดเงิน 100 หยวน ฟังคำตอบแล้วถูกใจจนได้งาน ถ้าเป็นเราจะกล้าทวงเงินไหม ? 

คำถามสัมภาษณ์งาน จะทำยังไงถ้าเจ้านายติดเงิน คำตอบถูกใจจนได้งาน

           ในการสัมภาษณ์งานหลาย ๆ ครั้ง นอกจากการประเมินทักษะความสามารถของผู้สมัครงานแล้ว ยังอาจมีคำถามหยั่งเชิงเพื่อทดสอบผู้สมัคร ในเรื่องทัศนคติและวิธีรับมือต่อปัญหา ขณะที่ไม่นานมานี้ เว็บไซต์ Soha ก็ได้มีรายงานถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศจีน 

           จากรายงาน เปิดเผยว่า นายหวัง จากเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ได้สมัครงานเข้าบริษัทใหญ่หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ระหว่างการสัมภาษณ์ เขาได้รับคำถามหนึ่งจากคนสัมภาษณ์ นั่นคือ "คุณจะทำอย่างไรหากเจ้านายติดเงินคุณอยู่ 100 หยวน (ราว 450 บาท) แล้วยังไม่คืน" 
           หลังจากคิดไตร่ตรองดูสักพัก นายหวังก็ตอบว่า "บางทีอาจจะมีคนมากมายที่กลัวเกินกว่าจะทวงเงินจากเจ้านาย หรือคิดว่าเป็นแค่เงินเล็กน้อยจึงทำเป็นมองผ่าน อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าไม่ว่าผู้ยืมจะเป็นใคร หากเขาลืม ก็ควรจะต้องมีการเตือนให้จ่ายคืน ในกรณีนี้ความสัมภาษณ์ของเรากลายเป็นผู้ยืมกับผู้ให้ยืม ไม่ใช่เจ้านายกับลูกจ้าง"

           "แต่ก็เป็นไปได้ที่เจ้านายอาจจะยุ่งเกินกว่าจะคืนเงินให้ผมทันที ด้วยเหตุนี้ผมจึงจะรอก่อน แต่หากนานแล้วยังไม่จ่ายคืน ผมก็คงจะหาโอกาสเหมาะ ๆ เตือนเจ้านาย หรือส่งข้อความส่วนตัวไปถามเรื่องงานโดยพูดถึงเรื่องเงินด้วย" 

           หลังได้ฟังดังนั้น กรรมการประเมินว่าคำตอบของนายหวังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่อยู่ในระดับสูง เขาไม่ได้ใจร้อนเกินไปเพราะเจ้านายติดเงิน แต่กลับวิเคราะห์ปัญหาอย่างใจเย็น และพยายามแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยเป็นส่วนตัวกับเจ้านาย ทัศนคติที่สงบนิ่งของเขาและการคิดอย่างมีเหตุผล ทำให้เขาได้รับคำชมจากคนสัมภาษณ์ 

           ยิ่งไปกว่านั้น เขายังแบ่งแยกชัดเจนระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว อีกทั้งการส่งข้อความเรื่องงานก่อนก็เป็นอีกวิธีในการเริ่มบทสนทนาที่ดี เพราะในสภาพแวดล้อมการทำงาน การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะช่วยให้เขาเติบโตได้ในอนาคต 

           นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความเป็นมืออาชีพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย แทนที่จะยอมแพ้ต่อปัญหาเพราะอีกฝ่ายเป็นหัวหน้า การที่เขาพยายามหาทางแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวเองในที่ทำงานเช่นกัน  

           แม้ที่จริงแล้วคำตอบของเขาอาจไม่ใช่คำตอบที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่ก็แสดงให้เห็นความสามารถในการรับมือเหตุเฉพาะหน้าและความฉลาดทางอารมณ์ ในขณะที่คนอื่นมักลังเลที่จะตอบ เพราะกลัวที่จะมองว่าขาดความรอบคอบหากทวงเงินจากหัวหน้า จึงยากที่จะมีผู้สมัครที่จะตอบคำถามแบบนายหวัง สุดท้ายแล้วนายหวังก็ได้รับเสียงชื่นชมจากกรรมการ และได้รับการว่าจ้างเข้าทำงาน 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 



