ทหารไทยโชว์การใช้ ผ้าอนามัย ในจุดที่ไม่คาดคิด แต่บางคนดราม่า หวั่นไม่เหมาะสม

          ทหารไทยโชว์วิธีใช้งาน ผ้าอนามัย ที่คนไทยบริจาคช่วยเหลือ มีประโยชน์ในการใช้งานกว่าที่คิด แต่ไม่วายเจอดราม่า หวั่นไม่ค่อยเหมาะสม

วิธีใช้งาน ผ้าอนามัย
ภาพจาก TikTok @iahsjsj144

          จากกรณีที่คนไทยส่งข้าวของไปช่วยเหลือทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน หนึ่งในสิ่งที่ทหารต้องการคือ ผ้าอนามัย ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นการนำไปใส่ในรองเท้าเพื่อซับเหงื่อ แต่ยังมีประโยชน์เรื่องอื่น ๆ จากผ้าอนามัยอีกเช่นกัน

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค โพสต์ภาพของผ้าอนามัย ที่มีทหารบางส่วนนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการใส่ไว้ใต้หมวก ซึ่งมีข้อความระบุว่า ผ้าอนามัย ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด

วิธีใช้งาน ผ้าอนามัย
ภาพจาก TikTok @iahsjsj144

          เพจระบุว่า หยิบประเด็นเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของ ผ้าอนามัย ซึ่งมีพี่ทหารท่านหนึ่งออกมาขอบคุณชาวไทยที่บริจาคมาให้ ทำเอาคนที่เห็นต่างแบ่งเป็นสองฝ่าย ระหว่าง ของต่ำเอาไปไว้บนหัว กับ การใช้ประโยชน์เพราะมันสะอาดอยู่แล้ว

          โดยทางพี่ทหารเองก็ได้ออกมาให้เหตุผลว่า การที่เอา ผ้าอนามัย ไว้ใต้หมวกจะช่วงลดแรงกดทับจากหมวกและช่วยซับเหงื่อได้อีกด้วย ซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะมันช่วยได้จริง ๆ แถมยังสะอาดมาก

วิธีใช้งาน ผ้าอนามัย
ภาพจาก TikTok @iahsjsj144

          ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเป็นของต่ำไม่ควรอยู่บนหัว ซึ่งมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าจะยังไง แต่จะบอกไว้เลยว่า ผ้าอนามัย ประโยชน์เยอะมาก ก็อยู่ตามความเหมาะสมและสถานการณ์

          บางทีก็ปล่อยเรื่องพวกนี้บ้าง ไม่ว่าเขาจะใช้ยังไง ถ้าไม่ผ่านการใช้มันก็เป็นของสะอาดอยู่ดี แทนที่จะโฟกัสเรื่องนี้ เปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจพี่ทหารแนวหน้าดีกว่าไหม

วิธีใช้งาน ผ้าอนามัย
ภาพจาก TikTok @iahsjsj144

          ภายหลังจากประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียง ปรากฏว่าหลายคนต่างเข้าใจการใช้งาน ผ้าอนามัย ของทหาร มองว่าของที่ใช้นั้นเป็นของที่ใหม่ สะอาด จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ไม่อยากให้มองว่าเป็นของต่ำหรือไม่เหมาะสม เพราะต้องดูเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานเป็นหลัก เป็นต้น


ทหารไทยโชว์การใช้ ผ้าอนามัย ในจุดที่ไม่คาดคิด แต่บางคนดราม่า หวั่นไม่เหมาะสม โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 12:19:53 2,545 อ่าน
