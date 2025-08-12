HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย เผยถ้าได้ถาม หมอบี จะให้ชี้แจงประเด็นไหน ชี้จะคบกับใคร ไม่ใช่เรื่องหลัก

          หนุ่ม กรรชัย ฝากคำถามถึง หมอบี เน้นปมเงินบริจาคและดอกเบี้ย วอนชี้แจงเพื่อความชัดเจน ชี้เรื่องคบใครเป็นแค่ประเด็นรอง

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ พร้อมทนาย เปิดใจหลังเข้าพบกองปราบปราม ยืนยันว่า เงินทุกบาททุกสตางค์และสิ่งของต่างๆ ที่ประชาชนทุกคนมาร่วมทำบุญ ได้ไปร่วมบุญสร้างกุศลตามที่เคยแจ้งไว้ สำเร็จ 100% เงินบริจาคมอบให้ หลวงพ่ออลงกต ครบทุกบาททุกสตางค์ ยินดีให้ตรวจสอบนั้น

          วันที่ 12 สิงหาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (11 สิงหาคม) นักข่าว รอ หมอบี อยู่นานกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนที่ หมอบี จะออกมา โดย หมวย อริศรา จึงสอบถามว่า ถ้า พี่หนุ่ม กรรชัย อยู่ตรงนั้น พี่หนุ่ม จะถามอะไรกับหมอบีบ้าง

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ด้าน หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า ถ้าพี่ได้ถามเหรอ พี่คงจะไม่ไปถามเรื่องของรถซื้อให้ผู้หญิงหรือเปล่า คงไม่ไปถาม เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องของเงิน ต้องคุยเรื่องเงินมากกว่า ประเด็นคือต้องถามเรื่องเงิน

          เผื่อหมอบีดูอยู่ อันนี้เป็นคำถามเผื่อหมอบีจะตอบนะ คำถามคือตกลงเงินที่บริจาคเข้ามาในชื่อบัญชีของหมอบีเองแล้วก็เอาไปถวายทางพระ วันนี้ปิดบัญชีแล้วใช่ไหม ? เพราะโอนเข้าไปไม่ได้แล้ว ถ้าปิดแล้วก็อยากให้หมอบีช่วยตอบหน่อยว่า ดอกเบี้ยอยู่ที่ไหน ถวายหลวงพ่อไปหรือยัง อันนี้คืออยากรู้ เพราะว่าเงินน่ะมันมูลค่าเยอะมันต้องมีดอกเบี้ยเวลาปิดบัญชี เพราะฉะนั้น เงินตอนนี้อยู่ที่ไหน เรื่องถวายเนี่ย

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปที่ตัวเงินก่อน เพื่อความเป็นธรรมของตัวหมอบีเองด้วย ไม่งั้นมันก็จะเป็นข้อครหาไปเรื่อย ๆ ตนมองว่า ประเด็นที่ว่าไปคบกับใคร เป็นเรื่องทีหลัง เรื่องหลักก็คือ เรื่องที่ว่าตกลงแล้วเงินให้หลวงพ่อยังไง ที่ผมตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไมถึงต้องเอาเงินสดไปให้ ทำไมถึงไม่โอน ตอนนี้ปิดบัญชีไป ส่วนต่างที่มันออกมาให้หลวงพ่อกลับไปหรือยัง แล้วเงินมันอยู่ที่ไหน แล้วจะเอาไปให้หลวงพ่อเมื่อไหร่ 

          แล้วที่หมอบีบอกว่าให้หลวงพ่อแบบ 100% ทำไมสิ่งที่ออกมามันขัดกันกับสิ่งที่หลวงพ่อพูด มันต้องเป็นออกเป็นในแนวนี้ อันนี้รอหมอบีจะออกมาตอบแล้วกัน

          ด้าน หมวย อริศรา กล่าวเสริมว่า เหมือนมีผู้สื่อข่าวถามเงินส่วนต่างที่ 5.4 ล้าน ทางหมอบีก็บอกว่า หลวงพ่อไม่เคยให้ข้อมูลนี้

          หนุ่ม กรรชัย มองว่า เงิน 5.4 ล้าน มันเป็นแค่ในปี 2 ปีหลัง แต่จริง ๆ แล้วประเด็นมันคือไปอยู่ที่ปีแรก ๆ จากที่ตนเองได้รับข้อมูลเชิงลึกมา มันต้องย้อนกลับไปคุยตั้งแต่ปี 2562 ช่วง 2-3 ปีหลัง มัน 200 ล้าน ประมาณนี้

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย เผยถ้าได้ถาม หมอบี จะให้ชี้แจงประเด็นไหน ชี้จะคบกับใคร ไม่ใช่เรื่องหลัก โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 15:07:45 1,722 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย