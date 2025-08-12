หนุ่ม กรรชัย เผยถ้าได้ถาม หมอบี จะให้ชี้แจงประเด็นไหน ชี้จะคบกับใคร ไม่ใช่เรื่องหลัก

หนุ่ม กรรชัย ฝากคำถามถึง หมอบี เน้นปมเงินบริจาคและดอกเบี้ย วอนชี้แจงเพื่อความชัดเจน ชี้เรื่องคบใครเป็นแค่ประเด็นรอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ พร้อมทนาย เปิดใจหลังเข้าพบกองปราบปราม ยืนยันว่า เงินทุกบาททุกสตางค์และสิ่งของต่างๆ ที่ประชาชนทุกคนมาร่วมทำบุญ ได้ไปร่วมบุญสร้างกุศลตามที่เคยแจ้งไว้ สำเร็จ 100% เงินบริจาคมอบให้ หลวงพ่ออลงกต ครบทุกบาททุกสตางค์ ยินดีให้ตรวจสอบนั้น
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (11 สิงหาคม) นักข่าว รอ หมอบี อยู่นานกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนที่ หมอบี จะออกมา โดย หมวย อริศรา จึงสอบถามว่า ถ้า พี่หนุ่ม กรรชัย อยู่ตรงนั้น พี่หนุ่ม จะถามอะไรกับหมอบีบ้าง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้าน หนุ่ม กรรชัย กล่าวว่า ถ้าพี่ได้ถามเหรอ พี่คงจะไม่ไปถามเรื่องของรถซื้อให้ผู้หญิงหรือเปล่า คงไม่ไปถาม เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องของเงิน ต้องคุยเรื่องเงินมากกว่า ประเด็นคือต้องถามเรื่องเงิน
เผื่อหมอบีดูอยู่ อันนี้เป็นคำถามเผื่อหมอบีจะตอบนะ คำถามคือตกลงเงินที่บริจาคเข้ามาในชื่อบัญชีของหมอบีเองแล้วก็เอาไปถวายทางพระ วันนี้ปิดบัญชีแล้วใช่ไหม ? เพราะโอนเข้าไปไม่ได้แล้ว ถ้าปิดแล้วก็อยากให้หมอบีช่วยตอบหน่อยว่า ดอกเบี้ยอยู่ที่ไหน ถวายหลวงพ่อไปหรือยัง อันนี้คืออยากรู้ เพราะว่าเงินน่ะมันมูลค่าเยอะมันต้องมีดอกเบี้ยเวลาปิดบัญชี เพราะฉะนั้น เงินตอนนี้อยู่ที่ไหน เรื่องถวายเนี่ย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปที่ตัวเงินก่อน เพื่อความเป็นธรรมของตัวหมอบีเองด้วย ไม่งั้นมันก็จะเป็นข้อครหาไปเรื่อย ๆ ตนมองว่า ประเด็นที่ว่าไปคบกับใคร เป็นเรื่องทีหลัง เรื่องหลักก็คือ เรื่องที่ว่าตกลงแล้วเงินให้หลวงพ่อยังไง ที่ผมตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า ทำไมถึงต้องเอาเงินสดไปให้ ทำไมถึงไม่โอน ตอนนี้ปิดบัญชีไป ส่วนต่างที่มันออกมาให้หลวงพ่อกลับไปหรือยัง แล้วเงินมันอยู่ที่ไหน แล้วจะเอาไปให้หลวงพ่อเมื่อไหร่
แล้วที่หมอบีบอกว่าให้หลวงพ่อแบบ 100% ทำไมสิ่งที่ออกมามันขัดกันกับสิ่งที่หลวงพ่อพูด มันต้องเป็นออกเป็นในแนวนี้ อันนี้รอหมอบีจะออกมาตอบแล้วกัน
ด้าน หมวย อริศรา กล่าวเสริมว่า เหมือนมีผู้สื่อข่าวถามเงินส่วนต่างที่ 5.4 ล้าน ทางหมอบีก็บอกว่า หลวงพ่อไม่เคยให้ข้อมูลนี้
หนุ่ม กรรชัย มองว่า เงิน 5.4 ล้าน มันเป็นแค่ในปี 2 ปีหลัง แต่จริง ๆ แล้วประเด็นมันคือไปอยู่ที่ปีแรก ๆ จากที่ตนเองได้รับข้อมูลเชิงลึกมา มันต้องย้อนกลับไปคุยตั้งแต่ปี 2562 ช่วง 2-3 ปีหลัง มัน 200 ล้าน ประมาณนี้