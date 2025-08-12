ไวรัล 3 แสน ร้านขนมเปิดเดลิเวอรี่ แปลกใจทำไม 1 ดาวรัว ๆ ทั้งที่อร่อย ก่อนแก้เกมสุดจี๊ด

ไวรัล 3 แสน ร้านขนมครกเปิดเดลิเวอรี่ ทันทีที่ลงตลาด 1 ดาวมารัว ๆ ทั้งที่อร่อย จนเครียด สุดท้ายแก้เกมทำความเข้าใจ จนลูกค้าให้ 5 ดาวรัว ๆ
ภาพจาก TikTok @krokchandee911
หนึ่งในเครื่องการันตีว่า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไหนเป็นร้านที่ดี ผ่านเกณฑ์ จุดตัดสินคือเรื่องดาวรีวิว ยิ่งได้ 5 ดาว ยิ่งแสดงว่าดี ลดความเสี่ยงที่มีปัญหา แต่ถ้าใครได้ดาวน้อย ก็ต้องหาโอกาสปรับปรุงตัว ถ้าหากอยากอยู่รอดในธุรกิจนี้
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 TikTok @krokchandee911 ของร้าน ครกชั้นดี ซึ่งขายขนมครกกรอก มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การขายขนมครก แต่ได้รีวิว 1 ดาวรัว ๆ เพราะเจอมรสุมของแอปฯ เดลิเวอรี่เข้าไป
เรื่องของเรื่องคือ ขนมครกของร้านดังกล่าว มีการหยอดไส้ต่าง ๆ ลงในขนม ก่อนบรรจุใส่กล่อง ส่งผ่านเดลิเวอรี่ ทว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับคือ ขนมครกไส้เลอะเทอะ หกเรี่ยราด ลูกค้าไม่ประทับใจ แม้ว่าจะอร่อยก็ตาม บางครั้งเดลิเวอรี่ส่งรอด ไส้ไม่หก ก็จะได้ 5 ดาวตามปกติ หรือในบางครั้ง ไรเดอร์ใช้เวลาส่งนาน ขนมครกเมนูพร้อมกินก็ไม่อร่อยเมื่อไปถึงที่หมาย
สุดท้าย ทางร้านพลิกสถานการณ์ แก้ไขวิธีการบรรจุ โดยแยกไส้เอาใส่กล่องต่างหาก ให้ลูกค้าไปหยอดกินเอง รวมถึงยกเลิกเมนูแบบพร้อมกิน เพราะมันไม่เหมาะกับการส่งแบบเดลิเวอรี่ ทำให้รีวิวจาก 1 ดาว พุ่งเป็น 5 ดาวอย่างรวดเร็ว
เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคนดู 3 แสนครั้ง ชื่นชมในความสามารถเจ้าของร้านที่พยายามแก้ไขปัญหา ไม่ย่อท้อแม้จะได้ 1 ดาวก็ตาม จนวันนี้เอาชนะใจลูกค้าที่สั่งผ่านเดลิเวอรี่ได้
