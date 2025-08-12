แม่ค้าเดือด มิจฉาชีพในคราบลูกค้า ไลฟ์อยู่ยังกล้าโกงใส่ เล่าโดนยังไงเสียไปเกือบพัน

แม่ค้าพิซซ่า โพสต์เตือนภัย เจอมิจฉาชีพทำทีเป็นลูกค้า เนียนขอทอนเงิน ก่อนเชิดทั้งเงินและสินค้ากลางไลฟ์ สูญไป 1,000 บาท ล่าสุดแจ้งความแล้ว
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @pizza_barbiekat ร้านพิซซ่าบาร์บี้แคท โพสต์เตือนภัย มิจฉาชีพในรูปแบบลูกค้า ใครพบเจอ โปรดระวังด้วย โดยระบุว่า ร้านพิซซ่าบาร์บี้แคท โดนเข้าแล้ว มิจฉาชีพในคราบลูกค้า ใครพบเห็นผู้หญิงคนนี้ โปรดแจ้งให้มันเอาเงินมาคืนด้วย
จากคลิป ทางร้านเล่าว่า อยากจะมาเตือนภัยนะคะ วันนี้โดนแล้ว สังเกตผู้หญิงคนเสื้อขาวนะคะ คนนี้แหละค่ะตัวการเลยที่ทำให้โดนมิจฉาชีพตัวจริง นางสั่งพิซซ่าในราคา 125 บาท รวมทั้งหมดนะคะ แล้วนางก็ชวนคุยนั่นคุยนี่ ถามนู่นถามนี่ ถามเยอะมากจริง ๆ ค่ะ พอแจ้งราคาไป นางก็เตรียมเงินเลยค่ะ สังเกตนะคะ นางพยายามจะแบบเปิดกระเป๋าทำท่าเหมือนจะหยิบเงินทั้ง ๆ ที่ก็ยังไม่ได้จับอะไรเลย แล้วก็ชวนคุย แต่ความรู้สึกของแคทคือทำไมนางถามเยอะจัง ทำไมนางพูดเยอะจัง ก็คงเป็นกลอุบายของนางแหละค่ะ
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
สังเกตนะคะ นางหยิบแบงก์ 1,000 ขึ้นมาแล้ว นางก็บอกเราว่าขอทอน 900 ได้ไหม เดี๋ยวจะเอา 25 บาทให้ แล้วทีนี้ พอนางจ่ายแบงก์ 1,000 มา นางจับถุงไปแล้ว กำลังจะจ่ายเงิน เราก็พยายามจะเอื้อมไปแล้วนางก็ดึงกลับค่ะ แล้วเอาเงินไว้ใต้กระเป๋าเงินอีกข้างหนึ่ง แล้วหลังจากนั้น ก็ถามถึงหน้าซีฟู้ดเลยค่ะ ถามถึงหน้าอื่น ๆ คือทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปทางอื่น แล้วหลังจากนั้น นางก็เอาเงิน 1,000 ที่เก็บไว้ในอีกมือหนึ่งอะ กลับมาอีกมือหนึ่ง ซึ่งเอายัดเข้าใส่กระเป๋าเรียบร้อย เป็นไงแบงก์ 1,000 ของฉันที่คิดว่ารับเงินมาแล้ว
แล้วนางก็บอกให้เราทอนเงิน 900 ส่วนนางเดี๋ยวจะยื่นให้อีก 25 บาท ก่อนจะรับเงิน 900 บาทไป คือเราก็คิดว่ารับแบงก์ 1,000 นางมาแล้วไง พูดตีเนียนเหมือนประมาณว่าเราเอาเงิน 1,000 มาแล้ว แต่ไม่ใช่ แล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่ คือหาเรื่องคุยให้เราลืมจริง ๆ และสุดท้ายนางก็ทำสำเร็จ เอาเงินเราไป 900 แล้วแถมเราต้องให้สินค้านางไปอีก 100 บาท โอ้แม่เจ้า สรุปวันนี้โดนไปแล้ว 1,000
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ก็อยากทำคลิปออกมาเตือนภัยให้ทุกคนระวังกันด้วย วันนี้เราเจอที่โรงเรียนเทพลีลาค่ะ เป็นตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ ก็ไม่รู้ว่านางทำมากี่ครั้งแล้ว ยังไงก็ระวังกันด้วย หรือถ้าใครพบเห็นผู้หญิงคนนี้โปรดแจ้งมันด้วย ให้เอาเงินมาคืนกูด้วยค่ะ คนแบบนี้ไม่มีวันเจริญหรอก ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกที่ดี กรุณาเอาเงินมาคืนเราด้วยนะคะ เราจะไม่แจ้งความและเอาผิดใด ๆ กับคุณ แต่ถ้าคุณไม่คืนเราก็จะให้คุณดังได้สมใจแน่นอนค่ะ
คลิปนี้กลายเป็นประสบการณ์เตือนภัยคนค้าขาย ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2 แสนครั้ง โดยเจ้าของร้าน เล่าเพิ่มว่า ตอนที่โดนนั้นไม่รู้เลยว่าไม่ได้รับเงินมา แต่บังเอิญตอนนั้นไลฟ์อยู่ แล้วมี FC แอจ้งเข้ามา ล่าสุดเข้าแจ้งความไว้แล้ว โดยทางตำรวจกำลังสืบหาตัวมิจฉาชีพรายนี้เพื่อออกหมายจับต่อไป
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat
ภาพจาก TikTok @pizza_barbiekat