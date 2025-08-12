HILIGHT
ซื้อผักบุ้งที่ตลาดมัดใหญ่ 10 บาท พอแกะดูเป็นผักยัดไส้ ชาวเน็ตเบรก ไม่ใช่แบบนั้น

          ซื้อผักบุ้งที่ตลาด เห็นมัดใหญ่ราคา 10 บาท พอแกะดูเป็นผักยัดไส้ แม้กระทั่งผักยังไม่รอด แต่ชาวเน็ต แย้ง อย่าเพิ่งด่วนสรุป มันเป็นวิธีจัดให้สวย

ผักบุ้ง


          วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ไปซื้อผักบุ้งที่ตลาด เห็นมัดใหญ่ ราคา 10 บาท น่าจะคุ้ม พอซื้อเสร็จมาเช็กที่บ้านกลับพบว่า ที่มันดูใหญ่เพราะตรงกลางมียัดผักเอาไว้ แม้กระทั่งผักบุ้งก็มียัดไส้ได้

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง


          อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่า การที่เอาใบผักบุ้งมาไว้ตรงกลาง เป็นการจัดให้สวยงาม ใบไม่ช้ำ ไม่ได้เป็นการต้มตุ๋น และคนส่วนใหญ่มักจะกินต้น ไม่ได้กินใบ จึงเน้นโชว์ต้นสวย ๆ มากกว่า

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง


โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 18:36:36
