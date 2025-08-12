หนุ่ม กรรชัย เปิดชุดใหญ่วัดดัง ใช้ใครถือครองที่ดิน 2,000 ไร่ พบมีทั้งโรงแรม สนามบอล

หนุ่ม กรรชัย เปิดข้อมูลทรัพย์สิน ส่อเชื่อมโยงกับพระชื่อดัง และวัดพระบาทน้ำพุ พบมีทั้งสนามฟุตบอล โรงแรม รวมแล้วมากกว่า 2,000 ไร่
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีเกิดกระแสสังคมที่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องที่ดิน 2,000 ไร่ ใน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 และชุมชนดูแลผู้ป่วยเอดส์ หลังสังคมตั้งข้อสงสัยการใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองที่ดินแทนวัดพระบาทน้ำพุนั้น
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 รายการโหนกระแส เชิญทาง แพรรี่ ไพรวัลย์ มาให้ข้อมูลที่ได้รับจาก ทายาท อดีตไวยาวัจกร ของผู้ที่ถือครองที่ดินและทรัพย์สินให้วัดให้วัดพระบาทน้ำพุ ยืนยันว่า ตลอดเวลาก็พยายามที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อที่จะเอาที่ดินคืนให้กับวัด รวมทั้งมีรูปที่นำเงินสด 2.7 ล้าน ที่หลวงพ่อฝากไว้เมื่อ 20 ปีที่แล้วคืนให้แล้วด้วย
ด้าน หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า จากเมื่อวานนี้ที่คุยกับอดีตนักข่าวที่ทำเรื่องของวัดวัดหนึ่ง จนได้ข้อมูลว่าวัดไปถือครองโรงแรม สนามฟุตบอล และโรงเรียน เมื่อวานนี้ (11 สิงหาคม) สื่อก็ไปลงพื้นที่ ใจฟ้าฟาร์ม ลักษณะเป็นสนามฟุตบอล รวมทั้งมีที่ดินจำนวนมาก สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วย 140 เตียงหรือไม่
ขออนุญาตตั้งเป็นคำถามกับทางวัดและหลวงพ่อ ตอนนี้มีข้อมูลอยู่ในมือ เป็นเรื่องราวของผู้ที่ครอบครอง จริงหรือไม่นะครับ ว่ามีชื่อผู้ครอบครองที่เป็นผู้ถือครองที่ดินอยู่ อย่างเช่น คุณธนชัย 906 ไร่ 2 งาน 38 วา มีบริษัทหนึ่ง สมมติว่าบริษัท A ทาวเวอร์ จำกัด ถือครองอยู่ 843 ไร่ 2 งาน 20 วา มีทางคุณเอ ถืออยู่ 416 ไร่ 2 งาน 70 วา คุณบี ถืออยู่ 16 ไร่ 3 งาน 33 วา นางสาวซี ถือ 25 ไร่ 2 งาน 61 วา วัดพระบาทน้ำพุถืออยู่ 6 ไร่กับ 60 วา มีคุณจตุรงค์ 5 ไร่ 2 งาน 42 วา แล้วก็มีมูลนิธิพระธรรมรักษ์ ถืออยู่ 105 ไร่ 2 งานกับ 3 วา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,326 ไร่ 2 งาน 27 วา
หลักฐานนี้ชัดเจนแล้วว่า โครงการ 2,000 ไร่ ไม่ได้มีแค่ชื่อ และเป็นหลักฐานที่เชื่อว่ายังไม่มีใครมี แต่มีคนส่งมาให้ นอกจากนี้พบว่า บริษัท A ถือครอง นส. 3ก. หลายหลายฉบับ อยู่ที่หนองม่วง 14 ไร่ 19 ไร่ 13 ไร่ 15 ไร่ อันนี้ก็เลยอยากจะให้ออกมาตอบว่าข้อเท็จจริงมัน มันยังไงกันแน่
มันยังมีข้อมูลให้เกิดคำถาม อยากให้ทางฝั่งของทางวัดมีการชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมของท่านด้วย เขาบอกว่าทางวัดเองได้มีการไปซื้อหรือไปเทคเอาไว้ โรงแรมแห่งหนึ่ง มูลค่า 35 ล้าน โรงเรียน 60 ล้าน และเดอะรีเจ้นท์ 66 ล้านบาท อยู่ที่ท่าศาลา มีตรงข้ามเป็นโกดังเก็บของบริจาคเพื่อไว้จำหน่าย มีไร่ใจฟ้า 100 กว่าไร่ มีสนามฟุตบอล 6-9 สนามอยู่ทางเข้าหนองถ้ำ มีที่ดินอำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกเจริญ รวม 2,000 กว่าไร่
ด้าน มหาหมี ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ระบุว่า เรื่องนี้วัดเงียบไม่ได้ หลวงพ่อจะปิดวาจาไม่ได้ครับ เพราะว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มันไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะผิดแค่พระธรรมวินัย เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเงินทองที่เกี่ยวกับเงินบริจาคของประชาชนและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันนอกกิตของสงฆ์ ถ้าถึงขั้นมีโรงแรม ตรงเนี้ยท่านต้องชี้แจงว่าจริงหรือเปล่า เพราะว่ามันเสียหายครับ มันเกี่ยวอะไรกับงานของสงฆ์ งานของสาธารณสงเคราะห์ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านต้องทีมตั้งทีมกฎหมายมาโต้แย้ง ไม่งั้นจะมีความผิดในเรื่องการใช้เงินบริจาคที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน
ถ้าข้อเท็จจริงเปิดมาหมดแล้ว มันจะกลายเป็นว่าทั้งหมอบีทั้งพระทั้งวัดจะต้องชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมด แล้วถ้าชี้แจงไม่ได้ โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสก็จะมีความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน ซึ่งตรงนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าหนัก ฉะนั้นเรื่องนี้ภายในวัน 2 วัน ทางวัดจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงด้วยพยานหลักฐานน ไม่ใช่ด้วยวาจา ต้องมีพยานหลักฐาน
