กินก๋วยเตี๋ยว เห็นทางร้านมีน้ำกะบ๊วยวางไว้ คนตักมาปรุงคิดว่าน้ำปรุงรส ความจริงทำอ้วก

กินก๋วยเตี๋ยว เห็นทางร้านมี "น้ำกะบ๊วย" วางไว้ คนตักมาปรุงก๋วยเตี๋ยว คิดว่ามันเป็นน้ำบ๊วยปรุงรส พอรู้ความจริงแทบอ้วกเลย สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นคนละแบบ
ภาพจาก TikTok @annann_2535
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 TikTok @annann_2535 มีการเล่าประสบการณ์ การไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง แล้วมีป้ายติดถังที่ใส่กระบวยเอาไว้ว่า "น้ำกะบ๋วย" เห็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจว่า มันเป็น "น้ำบ๊วย" เครื่องปรุงที่ตักมาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะอร่อยขึ้น
สุดท้ายความจริงคือ "น้ำกระบ๋วย" ที่ว่าคือ น้ำแช่กระบวยที่ตักเลือดไก่ ส่วนใครที่งงว่า ทำไมต้องมีการแช่ด้วย นั่นเป็นเพราะว่า เหมือนหม้อข้อเลือดไก่ กับหม้อเลือดไก่ร้อนตลอดเวลา ถ้าเอากระบวยคาไว้มันจะร้อน เลยเอาถังน้ำมาให้แช่ตั้งหาก
ขณะเดียวกัน มีผู้ร่วมชะตากรรมเข้ามาเล่าว่า เคยทำแบบเจ้าของคลิปเหมือนกัน เพราะเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือน้ำส้มสายชู
