ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบิน สุดท้ายคือเครื่องหอมแบรนด์ดัง ชี้ ดูตรงไหนถึงรู้เลย


          ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบินจนเป็นไวรัลดัง แต่สุดท้ายเป็นเครื่องหอมแบรนด์ดังสมนาคุณวันแม่ เผย ภาพนี้ดูออกยังไงว่าเป็นเครื่องหอม

ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100

          วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก JS100 มีการโพสต์ว่า ผู้โดยสารลืมโถใส่เครื่องหอม ไว้บนเครื่องบินของการบินไทย TG137 จากเชียงราย มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 68 เวลา 20.00 น.

          โดยแม่บ้านที่ขึ้นไปทำความสะอาดบนเครื่องบิน เก็บได้บริเวณที่เก็บของเหนือศีรษะใกล้โซนที่นั่ง 40 H,J,K โถใส่อัฐิอยู่ในถุงกระดาษแบรนด์ดังสีแดง มีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้านบนโถ หากใครเป็นเจ้าของขอให้รีบติดต่อโดยด่วน

          อย่างไรก็ตาม มีคนมาชี้แจงแล้วว่า มันเป็นโถใส่เครื่องหอมแบรนด์ดังที่เป็นของสมนาคุณจากวันแม่แห่งชาติ ไม่ใช่โถใส่อัฐิแต่อย่างใด

ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100

          ทั้งนี้ เมื่อสังเกตจากภาพดังกล่าวดี ๆ จะพบว่า มีถุงของแบรนด์ดังอยู่ด้านหลัง นี่น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้แต่แรกว่า ไม่ใช่โถอัฐิแต่อย่างใด

ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบิน



ผู้โดยสารลืมโถอัฐิบนเครื่องบิน สุดท้ายคือเครื่องหอมแบรนด์ดัง ชี้ ดูตรงไหนถึงรู้เลย โพสต์เมื่อ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 09:21:43 1,125 อ่าน
