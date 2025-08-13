เปิดโลกเรือสำราญสายนู้ด คนยอมจ่ายกว่า 3 แสน ล่องเรือ 11 วัน กับกฎเหล็กที่ต้องจำ

เปิดประสบการณ์ ทริปเรือสำราญสายนู้ด เปลือยกายเปลือยใจ มีเพื่อนร่วมทางกว่า 2,300 ชีวิต ชี้แม้จะเป็นพื้นที่วาบหวิว แต่มีกฎเหล็กที่ต้องใส่ใจ
เรียกว่าเป็นประสบการณ์เปิดโลกใหม่ของการท่องเที่ยว สำหรับทริปล่องเรือสำราญในแบบเปลือยกาย ที่มีผู้ร่วมอุดมการณ์ร่วมปลดปล่อยกายใจไปกับธรรมชาติ ซึ่งทางบริษัทท่องเที่ยวสายนู้ดอย่าง Bare Necessities สัญญาว่าจะมอบสถานที่ซึ่งเป็นสวรรค์อันเปล่าเปลือยให้แก่นักท่องเที่ยวกว่า 2,300 คน ขณะที่คนทั่ว ๆ ไปก็อดสงสัยไม่ได้ ว่าการล่องเรือสำราญแบบเปลือยกายนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่ความสงสัยนั้นจะไม่เป็นเพียงคำถามคาใจอีกต่อไป เมื่อหนึ่งในนักเดินทางร่วมทริปดังกล่าว ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ล่องเรือสำราญเปลือยกาย ผ่าน Reddit หลังจากที่ได้มีโอกาสขึ้นเรือ Norwegian Pearl ของบริษัทเดินเรือ Norwegian Cruise Line Pearl เมื่อไม่นานมานี้ ภายใต้การจัดกิจกรรมของ Bare Necessities
จากรายงานของเว็บไซต์ Ladbible เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 นักท่องเที่ยวดังกล่าวเผยว่า ทริปเรือสำราญเปลือยกายนี้ มีราคาสูงกว่าทริปล่องเรือสำราญแบบทั่ว ๆ ไปอย่างเห็นได้ชัด กลุ่มผู้โดยสารจึงมักเป็นผู้ที่มีรายได้ให้ใช้จ่ายอย่างอิสระ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพักแบบ 2 คนพร้อมระเบียง ร่วมกับแพ็กเกจเครื่องดื่ม การนำเที่ยว 2 ที่ และอาหาร 1-2 มื้อในร้านอาหารพิเศษ รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 324,000 บาท) สำหรับ 11 วัน
แต่ในขณะที่ผู้โดยสารบนเรือสามารถเปลือยกายได้อย่างเสรี แต่ก็มีกฎเหล็กบางประการที่พวกเขาต้องปฏิบัติเมื่ออยู่บนเรือเช่นกัน รวมถึงเรื่องมารยาทในการถ่ายรูป ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนอยากรู้ว่าจะสามารถถ่ายเซลฟี่บนเรือได้หรือไม่ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอวัยวะเพศชายแกว่งไกวอยู่ด้านหลัง
โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า บริเวณดาดฟ้าและสระว่ายน้ำทั้งหมดจัดเป็น "เขตห้ามถ่ายภาพ" รวมถึงไนต์คลับและบาร์ ส่วนสถานที่อื่น ๆ บนเรือใช้มารยาททั่วไปของกลุ่ม คือทุกคนที่อยู่ในรูปต้องให้ความยินยอมก่อน
ทางด้าน Bare Necessities ย้ำว่าการให้ความยินยอมเป็นสิ่งสำคัญ และผู้โดยสารต้องจำไว้ว่ามีเขตห้ามถ่ายภาพกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ บนเรือ ซึ่งหากใครที่ทำผิดอาจถูกยึดอุปกรณ์และลบรูป
นอกจากนี้ ร้านอาหารภายในเรือยังมีกฎของตัวเองในการเปลือยกายเช่นกัน ขณะที่พื้นที่บุฟเฟต์ซึ่งเป็นพื้นที่เสรีของทุกคน ก็เปิดกว้างให้เลือกได้ว่าจะเปลือยกายมาหรือไม่ โดยเจ้าของโพสต์บน Reddit ชี้ว่า ผู้เข้าพักส่วนใหญ่มักจะหาอะไรมาปกปิดช่วงเอวลงไป
แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการเปลือยกาย หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าย่อมเป็นสถานที่สำหรับความเผ็ดร้อน แต่แท้จริงแล้ว การมีกิจกรรมทางเพศอย่างเปิดเผยนั้น ถูกห้ามอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ทำผิดนั้นจะถูกใส่ไว้ในรายชื่อที่ถูกแบนทันที แม้จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นก็ตาม
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible, Ladbible