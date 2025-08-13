นศ. ชั้นนำทั้งสวยเก่ง ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่ ผู้เชี่ยวชาญชี้ระดับ "สมบัติแห่งชาติ"

นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัย เจ้าของคัพ E ทั้งสวยและมากความสามารถ ผันตัวเข้าวงการเล่น AV ผู้เชี่ยวชาญชี้ระดับ "สมบัติแห่งชาติ"
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า วงการ AV ของญี่ปุ่นได้ต้อนรับนักแสดงสาวหน้าใหม่ ชื่อว่า ฮัตสึมิ นาโนะกะ (Hatsumi Nanoka) เธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทั้งสวยงาม และมีทักษะความสามารถที่โดดเด่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอได้ตัดสินใจเตรียมเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่กับค่ายดัง สร้างความตื่นเต้นฮือฮาให้กับแฟน ๆ ในวงการ ถึงขนาดผู้เชี่ยวชาญตั้งฉายาให้เธอว่าเป็น "สมบัติแห่งชาติ"
นาโนะกะมีส่วนสูง 157 เซนติเมตร ขนาดหน้าอกคัพ E รูปร่างเล็กเพรียวบาง แต่มีเสน่ห์ รูปลักษณ์ดูไร้เดียงสาแต่สัดส่วนก็ชวนหลงใหล ในโปรไฟล์ของเธอระบุว่า ปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อ อีกทั้งยังทำงานพาร์ตไทม์ที่ร้านกาแฟ มีงานอดิเรกชอบอยู่บ้านดูการ์ตูน เธอยังมีความสามารถพิเศษด้านการยิงธนู และเคยได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภาคกลางของญี่ปุ่น
นาโนะกะเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก นั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำรูปร่างของเธอดูดีมาจนถึงตอนนี้ ก่อนหน้านี้เธอเคยใฝ่ฝันอยากเปิดร้านดอกไม้และแสดงละครโทรทัศน์ ซึ่งใบหน้าของเธอนั้นสวยงามน่าประทับใจไม่น้อย อีกทั้งยังมีแววตาและรอยยิ้มชวนมอง เธอเคยมีผลงานภาพถ่ายที่ได้รับความสนใจ จนกระทั่งล่าสุด เธอกำลังจะมีผลงานเดบิวต์ในฐานะนักแสดง AV เป็นครั้งแรกกับค่าย S1 ในวันที่ 9 กันยายน 2568
นาโนะกะไม่เคยมีประสบการณ์ในวงการนี้มาก่อน อีกทั้งความสัมพันธ์ในอดีตของเธอนั้นก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไม่หวือหวา อย่างไรก็ดี เธอยอมรับว่าเธอหลงใหลในเรื่องเซ็กส์และต้องการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ เพิ่มความตื่นเต้นใหม่ ๆ ให้กับชีวิตธรรมดาของเธอ
โดยค่าย S1 ได้โปรโมตถึงรูปลักษณ์ของเธอว่า "เกือบจะสมบูรณ์แบบ" โดยเน้นย้ำถึงความหายากและศักยภาพของเธอที่เป็นระดับแถวหน้า และเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการ ขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว เผยว่า สัดส่วนหน้าอกและเอวของเธอโค้งเว้าอย่างน่าทึ่ง และบั้นท้ายที่แข็งแรงทำให้เธอเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ รูปลักษณ์ของเธอชวนให้นึกถึง เรนะ มิยาชิตะ นางเอก AV ชื่อดังที่เป็นที่รู้จักของหลายคน แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่เธอก็ยังคงมีเสน่ห์เฉพาะตัว
"เธอคือสมบัติของชาติ ! รอติดตาม เราจะได้ชมภาพยนตร์ของเธอเดือนหน้า"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
