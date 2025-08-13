HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นศ. ชั้นนำทั้งสวยเก่ง ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่ ผู้เชี่ยวชาญชี้ระดับ "สมบัติแห่งชาติ"
          นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัย เจ้าของคัพ E ทั้งสวยและมากความสามารถ ผันตัวเข้าวงการเล่น AV ผู้เชี่ยวชาญชี้ระดับ "สมบัติแห่งชาติ" 

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

          วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า วงการ AV ของญี่ปุ่นได้ต้อนรับนักแสดงสาวหน้าใหม่ ชื่อว่า ฮัตสึมิ นาโนะกะ (Hatsumi Nanoka) เธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทั้งสวยงาม และมีทักษะความสามารถที่โดดเด่น แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอได้ตัดสินใจเตรียมเดบิวต์เข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่กับค่ายดัง สร้างความตื่นเต้นฮือฮาให้กับแฟน ๆ ในวงการ ถึงขนาดผู้เชี่ยวชาญตั้งฉายาให้เธอว่าเป็น "สมบัติแห่งชาติ" 

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

          นาโนะกะมีส่วนสูง 157 เซนติเมตร ขนาดหน้าอกคัพ E รูปร่างเล็กเพรียวบาง แต่มีเสน่ห์ รูปลักษณ์ดูไร้เดียงสาแต่สัดส่วนก็ชวนหลงใหล ในโปรไฟล์ของเธอระบุว่า ปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อ อีกทั้งยังทำงานพาร์ตไทม์ที่ร้านกาแฟ มีงานอดิเรกชอบอยู่บ้านดูการ์ตูน เธอยังมีความสามารถพิเศษด้านการยิงธนู และเคยได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภาคกลางของญี่ปุ่น 

          นาโนะกะเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก นั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำรูปร่างของเธอดูดีมาจนถึงตอนนี้ ก่อนหน้านี้เธอเคยใฝ่ฝันอยากเปิดร้านดอกไม้และแสดงละครโทรทัศน์ ซึ่งใบหน้าของเธอนั้นสวยงามน่าประทับใจไม่น้อย อีกทั้งยังมีแววตาและรอยยิ้มชวนมอง เธอเคยมีผลงานภาพถ่ายที่ได้รับความสนใจ จนกระทั่งล่าสุด เธอกำลังจะมีผลงานเดบิวต์ในฐานะนักแสดง AV เป็นครั้งแรกกับค่าย S1 ในวันที่ 9 กันยายน 2568 

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

          นาโนะกะไม่เคยมีประสบการณ์ในวงการนี้มาก่อน อีกทั้งความสัมพันธ์ในอดีตของเธอนั้นก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไม่หวือหวา อย่างไรก็ดี เธอยอมรับว่าเธอหลงใหลในเรื่องเซ็กส์และต้องการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ เพิ่มความตื่นเต้นใหม่ ๆ ให้กับชีวิตธรรมดาของเธอ 

          โดยค่าย S1 ได้โปรโมตถึงรูปลักษณ์ของเธอว่า "เกือบจะสมบูรณ์แบบ" โดยเน้นย้ำถึงความหายากและศักยภาพของเธอที่เป็นระดับแถวหน้า และเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการ ขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญ AV ของญี่ปุ่นในไต้หวัน ก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

          อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว เผยว่า สัดส่วนหน้าอกและเอวของเธอโค้งเว้าอย่างน่าทึ่ง และบั้นท้ายที่แข็งแรงทำให้เธอเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ รูปลักษณ์ของเธอชวนให้นึกถึง เรนะ มิยาชิตะ นางเอก AV ชื่อดังที่เป็นที่รู้จักของหลายคน แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่เธอก็ยังคงมีเสน่ห์เฉพาะตัว 

          "เธอคือสมบัติของชาติ ! รอติดตาม เราจะได้ชมภาพยนตร์ของเธอเดือนหน้า" 

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

Hatsumi Nanoka นักศึกษาชั้นนำ ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่
ภาพจาก X @hatsuminanoka

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นศ. ชั้นนำทั้งสวยเก่ง ผันตัวเป็นดารา AV น้องใหม่ ผู้เชี่ยวชาญชี้ระดับ "สมบัติแห่งชาติ" โพสต์เมื่อ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 10:59:43 8,552 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย