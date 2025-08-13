HILIGHT
สนามกีฬามหาวิทยาลัยระดับชาติ สร้างลู่วิ่งนวัตกรรม 13 ล้าน ใช้ปีเดียวสภาพอย่างที่เห็น

         สนามกีฬามหาวิทยาลัยระดับชาติ สร้างลู่วิ่งนวัตกรรม ราคา 13 ล้าน ใช้ไปได้ปีเดียวอย่างย่น รอคำชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร


ลู่วิ่งนวัตกรรม 13 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

         วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน มีการเล่าเรื่องราวว่า ในปี 2563 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ใช้เงิน 13.59 ล้านบาทปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ เป็นลู่่วิ่งนวัตกรรม ระบบแซนด์วิชผสมยางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พอเข้าปลายปี 2564 สนามเริ่มเสื่อมสภาพ กลายเป็นคลื่น ไปต่อไม่ไหว และหมดประกันก็พังยับทันที

         ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ต่างแซวว่า นวัตกรรมใหม่ พับสนามเก็บได้ใช่ไหม มันย่นมาก ทั้งที่งบตั้งแพง ทว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาประมาณ 4 ปีแล้ว ปัจจุบันไม่รู้เหมือนกันว่า สภาพสนามแท้จริงเป็นอย่างไร

ลู่วิ่งนวัตกรรม 13 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

         ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัย ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร

ลู่วิ่งนวัตกรรม 13 ล้าน


13 สิงหาคม 2568
