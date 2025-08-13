ไวรัลเข้าร้านซักผ้า เจอป้ายคำเตือนที่มีเสียง แต่ละอย่างคือพีค เจอบ่อยจนเอือมแน่

ไวรัลเข้าร้านซักผ้า เจอป้ายคำเตือนที่มีเสียง แต่ละอย่างคือพีคมาก แสดงว่ามีคนเคยทำจนร้านเอือมแล้ว
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 TikTok @nottsahnim มีการเล่าเรื่องการใช้บริการร้านซักผ้าร้านหนึ่ง เพียงแค่เข้าไปก็เจอกระดาษติดเพียบ อ่านแล้วรู้เลยว่า แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ร้านเจอ มันสุดทนจนต้องติดป้ายเตือน ข้อความแต่ละป้ายมีดังนี้
- กล่องสแกน ไม่ต้องกดเอาเป็นเอาตาย แค่สัมผัสเบา ๆ เป็นระบบสัมผัส ไม่ใช่ปุ่มกด
- โปรดอ่าน เครื่องไม่รับแบงก์ 20 พลาสติก ไม่มีแบงก์อื่นก็สแกนแลก ไม่รับแลกเหรียญคืน จะใช้ไม่กี่บาทก็สแกน
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
- ถ้าคิดว่ายัด ๆ แค่เอาคุ้ม ไม่สนใจว่าสะอาดไหม ก็อย่าซัก เปลืองเงิน
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
- กิโล...ของเครื่อง ไม่ได้บอกว่าต้องยัดเท่านั้น หยุดเข้าใจอะไรผิด ๆ
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
- ก่อนจะยัดผ้าคิดนิดนึงว่า ใส่ไปแล้วเครื่องซักได้ไหม ซักแล้วสะอาดไหม
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
ความเห็นจากใจคนเคยทำธุรกิจ
คนเคยทำธุรกิจดังกล่าว เข้ามาระบายความรู้สึกว่าเป็นความจริง โดยเฉพาะเรื่องกิโล หลายคนยัดเอาคุ้ม แต่เลือกถัง 30 บาท กลายเป็นว่า ผ้าไม่สะอาดอีก
บางคนก็มองว่า ข้อความที่ติดประกาศ ดูมาจากใจ ดูมีอารมณ์ของคนทำธุรกิจจริง ๆ เป็นป้ายที่มีเสียงชัด ๆ
ภาพจาก TikTok @nottsahnim
