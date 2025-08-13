HILIGHT
ไวรัลเข้าร้านซักผ้า เจอป้ายคำเตือนที่มีเสียง แต่ละอย่างคือพีค เจอบ่อยจนเอือมแน่

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค
ภาพจาก TikTok @nottsahnim

         วันที่ 13 สิงหาคม 2568 TikTok @nottsahnim มีการเล่าเรื่องการใช้บริการร้านซักผ้าร้านหนึ่ง เพียงแค่เข้าไปก็เจอกระดาษติดเพียบ อ่านแล้วรู้เลยว่า แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ร้านเจอ มันสุดทนจนต้องติดป้ายเตือน ข้อความแต่ละป้ายมีดังนี้

         - กล่องสแกน ไม่ต้องกดเอาเป็นเอาตาย แค่สัมผัสเบา ๆ เป็นระบบสัมผัส ไม่ใช่ปุ่มกด

         - โปรดอ่าน เครื่องไม่รับแบงก์ 20 พลาสติก ไม่มีแบงก์อื่นก็สแกนแลก ไม่รับแลกเหรียญคืน จะใช้ไม่กี่บาทก็สแกน

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค
ภาพจาก TikTok @nottsahnim

         - ถ้าคิดว่ายัด ๆ แค่เอาคุ้ม ไม่สนใจว่าสะอาดไหม ก็อย่าซัก เปลืองเงิน

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค
ภาพจาก TikTok @nottsahnim

         - กิโล...ของเครื่อง ไม่ได้บอกว่าต้องยัดเท่านั้น หยุดเข้าใจอะไรผิด ๆ

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค
ภาพจาก TikTok @nottsahnim

         - ก่อนจะยัดผ้าคิดนิดนึงว่า ใส่ไปแล้วเครื่องซักได้ไหม ซักแล้วสะอาดไหม

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค
ภาพจาก TikTok @nottsahnim


         ความเห็นจากใจคนเคยทำธุรกิจ

         คนเคยทำธุรกิจดังกล่าว เข้ามาระบายความรู้สึกว่าเป็นความจริง โดยเฉพาะเรื่องกิโล หลายคนยัดเอาคุ้ม แต่เลือกถัง 30 บาท กลายเป็นว่า ผ้าไม่สะอาดอีก

         บางคนก็มองว่า ข้อความที่ติดประกาศ ดูมาจากใจ ดูมีอารมณ์ของคนทำธุรกิจจริง ๆ เป็นป้ายที่มีเสียงชัด ๆ

ร้านซักผ้า ติดป้ายคำเตือนอย่างพีค

