เปิดเคสแปลก หมูเนื้อสีฟ้า ยันเกิดขึ้นจริง ทางการสหรัฐฯ ไขปริศนา ชี้ปนเปื้อนสารกำจัดหนู


          นักล่าอึ้ง พบหมูป่ามีเนื้อสีฟ้า ของจริงไม่ได้หลอก ทางการยืนยันพร้อมประกาศเตือน ชี้ปนเปื้อนสารกำจัดหนู คาดอาจกินเหยื่อที่ถูกวางยาเข้าไป แม้เนื้อที่ไม่เปลี่ยนสีก็ควรระวัง

หมูป่าเนื้อสีฟ้า
ภาพจาก GlendilTEK/imgur

          วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์อินดิเพนเดนท์ รายงานว่า ทางการแคลิฟอร์เนียได้ออกประกาศเตือน หลังมีรายงานพบเนื้อหมูป่าที่มีสีฟ้าสด ในบรรดาสัตว์ป่าที่ถูกล่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยชี้ว่าสีสันสุดประหลาดนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหมูป่าดังกล่าวได้รับสารพิษ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ

          โดยกรมประมงและสัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย (CDFW) ระบุว่า ทางหน่วยงานได้รับแจ้งเรื่องการพบหมูป่าที่ถูกล่าในเขตมอนเทอเรย์เคาน์ตี้ ว่ามีกล้ามเนื้อหรือไขมันสีฟ้าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีไดฟาซิโนน (Diphacinone) ซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดหนู อยู่ในกระเพาะและตับของหนึ่งในตัวอย่าง

          ด้าน แดน เบอร์ตัน เจ้าของศูนย์ Urban Trapping Wildlife Control ซึ่งเป็นผู้รายงานกรณีดังกล่าวเป็นคนแรก เผยกับสื่อว่า "มันแปลกมาก ผมไม่ได้พูดถึงสีฟ้าจาง ๆ แต่มันคือสีฟ้านีออน เหมือนกับบลูเบอร์รี"

เนื้อหมูป่าสีฟ้า
ภาพจาก GlendilTEK/imgur

          ทาง CDFW ชี้ว่า เนื้อสีฟ้าเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าสัตว์ดังกล่าวมีสารกำจัดหนูปนเปื้อน ซึ่งอาจจะเกิดจากการกินเหยื่อล่อที่ใส่สารดังกล่าวไว้ หรือกินสัตว์อื่น ๆ ที่มีสารกำจัดหนูปนเปื้อนอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัตว์ที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวอาจไม่ได้มีเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดเสมอไป ดังนั้น นักล่าควรตระหนักกว่าสัตว์ป่าอื่น ๆ อย่าง หมูป่า กวาง หมี และห่าน ก็อาจจะปนเปื้อนสารดังกล่าวได้เช่นกัน หากสัตว์เหล่านั้นเคยสัมผัสกับสารมาก่อน

          หนึ่ง การพบหมูป่าที่มีเนื้อสีฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก โดยเมื่อเดือนกันยายน 2558 เคยมีผู้ใช้ Imugur ชื่อ GlendilTEK โพสต์ภาพชุดหนึ่งบนโลกออนไลน์ เป็นภาพของหมูสุดแปลกที่มีเนื้อสีฟ้า ซึ่งต่อมามีการตรวจพบว่าหมูเหล่านั้นได้รับสารพิษอย่างสารเคมีกำจัดหนูเช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Independent


