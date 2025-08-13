HILIGHT
ศาลอุทธรณ์ เพิ่มโทษลุงพลเป็น 26 ปี พี่หนุ่ม คาด คำพูดไหนที่ทำให้คดีเปลี่ยน

          ศาลอุทธรณ์ เพิ่มโทษลุงพลเป็น 26 ปี เปลี่ยนข้อหาเป็นพยายามฆ่า พี่หนุ่ม คาด คำพูดไหนที่อาจมีผลทำให้คดีเปลี่ยน พูดไม่เหมือนกันก็พังแล้ว



         วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ศาลมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่ตัดสินให้นายไชยพล วิภา จำคุกทั้งหมด 26 ปี ใน 3 ข้อหา ดังนี้

         - ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี
         
         - พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี

         - กระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี

         อย่างไรก็ตาม นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 2 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

         ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นการตัดสินที่เพิ่มโทษนายไชยพลจาก 20 ปี เป็น 26 ปี พร้อมเปลี่ยนข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนา



         พี่หนุ่ม มองยังไง

         ด้านหนุ่ม กรรชัย เปิดเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ลุงพลสามารถยื่นฎีกาได้ เพราะคดีนี้อายุถึง 5 ปีแล้ว

         "นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มาจากลุงพลพูดก็ได้ เวลาไปออกรายการต่าง ๆ ทุกคนจำได้ไหม ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้ง วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้พูดอย่าง ทุกคนก็งง มันก็พังแล้ว" พี่หนุ่ม กล่าว


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน 


