ศาลอุทธรณ์ เพิ่มโทษลุงพลเป็น 26 ปี พี่หนุ่ม คาด คำพูดไหนที่ทำให้คดีเปลี่ยน

ศาลอุทธรณ์ เพิ่มโทษลุงพลเป็น 26 ปี เปลี่ยนข้อหาเป็นพยายามฆ่า พี่หนุ่ม คาด คำพูดไหนที่อาจมีผลทำให้คดีเปลี่ยน พูดไม่เหมือนกันก็พังแล้ว
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ศาลมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่ตัดสินให้นายไชยพล วิภา จำคุกทั้งหมด 26 ปี ใน 3 ข้อหา ดังนี้
- ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี
- พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี
- กระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี
อย่างไรก็ตาม นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 2 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นการตัดสินที่เพิ่มโทษนายไชยพลจาก 20 ปี เป็น 26 ปี พร้อมเปลี่ยนข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนา
พี่หนุ่ม มองยังไง
ด้านหนุ่ม กรรชัย เปิดเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ลุงพลสามารถยื่นฎีกาได้ เพราะคดีนี้อายุถึง 5 ปีแล้ว
"นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มาจากลุงพลพูดก็ได้ เวลาไปออกรายการต่าง ๆ ทุกคนจำได้ไหม ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้ง วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้พูดอย่าง ทุกคนก็งง มันก็พังแล้ว" พี่หนุ่ม กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ศาลมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่ตัดสินให้นายไชยพล วิภา จำคุกทั้งหมด 26 ปี ใน 3 ข้อหา ดังนี้
- ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเล็งเห็นผล จำคุก 15 ปี
- พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดา จำคุก 10 ปี
- กระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี
อย่างไรก็ตาม นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ จำเลยที่ 2 ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นการตัดสินที่เพิ่มโทษนายไชยพลจาก 20 ปี เป็น 26 ปี พร้อมเปลี่ยนข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนา
พี่หนุ่ม มองยังไง
ด้านหนุ่ม กรรชัย เปิดเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ลุงพลสามารถยื่นฎีกาได้ เพราะคดีนี้อายุถึง 5 ปีแล้ว
"นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มาจากลุงพลพูดก็ได้ เวลาไปออกรายการต่าง ๆ ทุกคนจำได้ไหม ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดให้เหมือนกันทุกครั้ง วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้พูดอย่าง ทุกคนก็งง มันก็พังแล้ว" พี่หนุ่ม กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน