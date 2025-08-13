HILIGHT
กองทัพบก แจงแล้ว ทำไมต้องขอลวดหนามหีบเพลงด่วน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบไม่มี

         กองทัพบก แจงแล้ว ทำไมต้องขอลวดหนามหีบเพลง หลังมีคนคาใจงบไม่พอหรือ ? ย้ำ ปัญหาไม่ใช่ที่งบ แต่เป็นที่ขั้นตอน
ลวดหนามหีบเพลง กองทัพภาค 2 ประกาศขอโดยด่วน

          จากกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 ประกาศขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลง ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า งบประมาณมีไม่พอหรือ ? ถึงต้องเปิดรับบริจาคแบบนี้

          วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า พล.ต. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า มีความเร่งด่วนมาก ทำให้ต้องรีบขอรับการสนับสนุน แต่ถ้าจะจัดซื้อตามกฎหมาย จะต้องใช้เวลา 1 เดือน แม้จะเป็นการจัดซื้ออย่างเร่งด่วน ก็อาจทำให้ผู้จัดซื้อมีความผิดหากไม่ทำตามระเบียบ

          ทั้งนี้ รัฐบาลกับกองทัพมีงบประมาณเพียงพอ แต่ติดขัดที่กระบวนการจัดซื้อ สถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ทันที โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพราะมีแนวชายแดนที่ยาว

ลวดหนามหีบเพลง กองทัพภาค 2 ประกาศขอโดยด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2

          กองทัพภาคที่ 2 แจงเพิ่ม

          กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพี่น้องประชาชน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงที่ผ่านมานั้น

          ลวดหนามหีบเพลง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการลวดหนามหีบเพลงที่ใช้ สูงกว่ากำลังการผลิตและจัดหา ที่ได้ดำเนินการอยู่

          จากความจำเป็นในการเร่งดำเนินการเสริมความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะสนับสนุนนั้น ได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี โดยส่งเป็นลวดหนามหีบเพลงไปยัง ฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารีโดยตรง 

          ทั้งนี้ ขนาดลวดหนามหีบเพลงที่ได้ประกาศความต้องการไว้เดิม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. ซึ่งหาได้ยากในท้องถิ่น จึงสามารถใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. แทนได้ และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและความเข้าใจ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 



กองทัพบก แจงแล้ว ทำไมต้องขอลวดหนามหีบเพลงด่วน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบไม่มี อัปเดตล่าสุด 13 สิงหาคม 2568
