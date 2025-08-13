หนุ่มเมาทำมือถือตกทะเล กระโดดตามไปเก็บ แต่ขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ ลอยคออยู่นาน 4 ชม. จนสุดท้ายรอดชีวิต กลายเป็นเรื่องราวสุดประหลาด ทำคนสงสัย 1 คำถาม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงของชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง เมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า "อันตรายถึงชีวิต" โดยถูกพบขณะที่ลอยคออยู่ในน้ำทะเลมานานถึง 4 ชั่วโมง แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยชีวิต เขากลับอยู่ในสภาพ "สุดชิล" ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวแต่อย่างใด และเหตุที่เขากระโดดลงมาในน้ำทะเลนั้นก็เพื่อมาเก็บโทรศัพท์มือถือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชายวัย 27 ปี จากเมืองคุราชิกิ ในจังหวัดโอกายามะ ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินเล่นและดื่มเหล้าอยู่บนสะพานท่าเรือคุราชิกิ จนเวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะที่เขากำลังพยายามถ่ายรูปวิวด้วยโทรศัพท์มือถือ เขาเผลอทำโทรศัพท์หลุดมือร่วงไปจากสะพาน
ในขณะนั้นด้วยฤทธิ์ของสุราทำให้ชายรายนี้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ เขาจึงกระโดดลงไปในทะเลที่บริเวณปากแม่น้ำทาคาฮาชิ เพื่อพยายามไปเก็บโทรศัพท์มือถือขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตราย อย่างไรก็ดี เขายังสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการลอยคออยู่ในน้ำ จึงทำให้เขาไม่จมน้ำ
จนเวลาผ่านไปนานถึง 4 ชั่วโมงครึ่ง ลูกเรือที่ท่าเรือมิซูชิมะที่อยู่ใกล้เคียง พบชายรายนี้ลอยคออยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ 1 เมตร พวกเขาได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังตำรวจในทันที พร้อมทั้งโยนห่วงชูชีพลงไปช่วย จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งได้เข้าไปช่วยเหลือ จนกระทั่งพาเขากลับขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัย ในเวลาประมาณ 05.00 น. ก่อนที่จะพาตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่ง กล่าวว่า "การตกลงไปในทะเลขณะมึนเมาถือเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบริเวณปากแม่น้ำที่มีกระแสน้ำอันตราย"
โดยภายหลังจากได้รับการช่วยเหลือ ชายรายนี้เผยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า "ตอนแรกผมอยากว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง แต่กระแสน้ำแรงเกินไป สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือพยายามลอยตัวให้เต็มที่และรอความช่วยเหลือ"
เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ ภายหลังจากถูกนำมาแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจ ทำนองว่า "การลอยตัวได้นานถึง 4 ชั่วโมงนั้นน่าทึ่งมาก" และ "นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าเขาไม่ได้ดื่ม คงไม่เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นหรอก"
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สงสัยถามคำถามเดียวกันว่า "สรุปแล้วเขาเจอโทรศัพท์ของตัวเองไหม ?"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post