HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มเมาทำมือถือตกทะเล กระโดดตามไปเก็บ ลอยคอ 4 ชม. รอดชีวิต แต่คนสงสัย 1 คำถาม


          หนุ่มเมาทำมือถือตกทะเล กระโดดตามไปเก็บ แต่ขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ ลอยคออยู่นาน 4 ชม. จนสุดท้ายรอดชีวิต กลายเป็นเรื่องราวสุดประหลาด ทำคนสงสัย 1 คำถาม

หนุ่มเมาทำมือถือตกทะเล กระโดดตามไปเก็บ ลอยคอ 4 ชม.

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงของชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง เมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า "อันตรายถึงชีวิต" โดยถูกพบขณะที่ลอยคออยู่ในน้ำทะเลมานานถึง 4 ชั่วโมง แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยชีวิต เขากลับอยู่ในสภาพ "สุดชิล" ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวแต่อย่างใด และเหตุที่เขากระโดดลงมาในน้ำทะเลนั้นก็เพื่อมาเก็บโทรศัพท์มือถือ

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชายวัย 27 ปี จากเมืองคุราชิกิ ในจังหวัดโอกายามะ ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินเล่นและดื่มเหล้าอยู่บนสะพานท่าเรือคุราชิกิ จนเวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะที่เขากำลังพยายามถ่ายรูปวิวด้วยโทรศัพท์มือถือ เขาเผลอทำโทรศัพท์หลุดมือร่วงไปจากสะพาน

          ในขณะนั้นด้วยฤทธิ์ของสุราทำให้ชายรายนี้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ เขาจึงกระโดดลงไปในทะเลที่บริเวณปากแม่น้ำทาคาฮาชิ เพื่อพยายามไปเก็บโทรศัพท์มือถือขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตราย อย่างไรก็ดี เขายังสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการลอยคออยู่ในน้ำ จึงทำให้เขาไม่จมน้ำ

          จนเวลาผ่านไปนานถึง 4 ชั่วโมงครึ่ง ลูกเรือที่ท่าเรือมิซูชิมะที่อยู่ใกล้เคียง พบชายรายนี้ลอยคออยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ 1 เมตร พวกเขาได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังตำรวจในทันที พร้อมทั้งโยนห่วงชูชีพลงไปช่วย จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายฝั่งได้เข้าไปช่วยเหลือ จนกระทั่งพาเขากลับขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัย ในเวลาประมาณ 05.00 น. ก่อนที่จะพาตัวส่งโรงพยาบาล

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าชายรายนี้จะอยู่ในน้ำนานกว่า 4 ชั่วโมง แต่เขายังคงมีสติและสัญญาณชีพคงที่ เขาไม่ได้ตื่นตระหนก หรือใช้แรงจนหมด ตรงกันข้ามเขากลับลอยตัวอย่างสงบนิ่งระหว่างรอการช่วยเหลือ นั่นจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ให้เขารอดชีวิต

          เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่ง กล่าวว่า "การตกลงไปในทะเลขณะมึนเมาถือเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบริเวณปากแม่น้ำที่มีกระแสน้ำอันตราย"

          โดยภายหลังจากได้รับการช่วยเหลือ ชายรายนี้เผยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า "ตอนแรกผมอยากว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง แต่กระแสน้ำแรงเกินไป สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือพยายามลอยตัวให้เต็มที่และรอความช่วยเหลือ"

          เรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ ภายหลังจากถูกนำมาแชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจ ทำนองว่า "การลอยตัวได้นานถึง 4 ชั่วโมงนั้นน่าทึ่งมาก" และ "นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าเขาไม่ได้ดื่ม คงไม่เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นหรอก"

          ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สงสัยถามคำถามเดียวกันว่า "สรุปแล้วเขาเจอโทรศัพท์ของตัวเองไหม ?"


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มเมาทำมือถือตกทะเล กระโดดตามไปเก็บ ลอยคอ 4 ชม. รอดชีวิต แต่คนสงสัย 1 คำถาม โพสต์เมื่อ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 15:17:19
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย