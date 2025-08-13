คู่รักอัดคลิปโชว์กินแซ่บในรถหรู อ้างแค่จัดฉากสนุก คนเดือดตำรวจไม่ขำ โร่สอบเอาผิด

คู่รักอัดคลิปโชว์กินแซ่บในรถหรู คนเดือดตามหารถสีแดง ก่อนตัวตัวออกมาอ้างแค่จัดฉากขำ ๆ ไม่ได้ทำเรื่องอย่างว่า แต่ตำรวจไม่ขำ โร่สอบเอาผิด
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเหตุไวรัลถูกแชร์เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดบนโลกออนไลน์ในประเทศเวียดนาม เมื่อมีคู่รักคู่หนึ่งได้โพสต์คลิปโชว์กิจกรรมร้อนแรงในรถหรู จนสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้ที่ได้เห็นไปตามกัน หลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้เอาผิดโดยเร็ว
ตามรายงานเผยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา บนโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปวิดีโอความยาว 19 วินาที แสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ C300 สีแดงคันหนึ่งกำลังวิ่งช้า ๆ อยู่บนท้องถนน จนกระทั่งเมื่อกล้องซูมเข้าไปในมุมใกล้ จะเห็นว่า หญิงรายหนึ่งที่นั่งเบาะผู้โดยสารกำลังแสดงพฤติกรรมที่น่าตกตะลึง ลักษณะคล้ายว่ากำลังทำกิจกรรมทางเพศภายในรถ โดยมีผู้ชายเป็นคนขับ
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ต่อกันไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นประเด็นดราม่ารุนแรง ผู้คนต่างพากันเข้าไปตำหนิและประณามการกระทำของคู่รักคู่ดังกล่าว จากนั้นไม่นาน ในวันที่ 12 สิงหาคม มีชายรายหนึ่ง (ไม่เปิดเผยชื่อ) อาศัยในเขตฟูลี จังหวัดนิญบิ่ญ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอคู่กับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์สีแดง หมายเลขทะเบียน 90C-xxx.xx โดยอ้างว่าตนเป็นผู้ถ่ายคลิปรถคันที่ปรากฏในคลิปวิดีโออื้อฉาว
ทั้งนี้ ชายรายนี้ได้อ้างว่า "ความจริงแล้วไม่มีการกระทำอันละเอียดอ่อนใด ๆ เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดที่เห็นเป็นเพียงแค่การจัดฉากขึ้นมาเท่านั้น"
อย่างไรก็ดี ทางด้านตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่เขต รวมถึงกรมวัฒนธรรมของจังหวัด กำลังประสานงานตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอ "ฉากร้อนแรก" ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อสาธารณะ และอาจมีการละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการกระทำความผิดในที่สาธารณะ
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha