ชายไร้บ้าน โผล่งานวิ่ง 8 กม. สภาพรองเท้าแตะจนเป็นไวรัล จากวิ่งแก้แฮงก์เลยได้ชีวิตใหม่

ชายไร้บ้านเมาแอ๋ มาโผล่งานวิ่ง 8 กม. ใส่สุดแม้สวมรองเท้าแตะ กลายเป็นไวรัล ดังชั่วข้ามคืน สารภาพตรง ๆ มาวิ่งแก้แฮงก์ กลายเป็นจุดพลิกชีวิต
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
มันเป็นเพียงวันธรรมดาอีกวันของชายไร้บ้านคนหนึ่งในประเทศบราซิล แต่ใครจะคิดว่าชีวิตที่ไร้จุดหมายและติดเหล้าไปวัน ๆ ของชายคนนี้ จะเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากที่เขามองเห็นกลุ่มนักวิ่งจำนวนมาก และตัดสินใจว่าจะไป "วิ่งแก้แฮงก์" โดยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้น
แต่กลายเป็นว่าภาพของชายที่ดูเมา ๆ พยายามออกวิ่งแบบสุดกำลัง ในสภาพสวมรองเท้าแตะ กลับสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก จนกลายมาเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันทั่วบราซิล ทำให้ชายผู้นี้กลายมาเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน และมอบโอกาสใหม่แก่ชีวิตของเขา
จากรายงานของเว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 เผยว่า ชายไร้บ้านรายนี้มีชื่อว่า อีซากี ดูส ซังตุส ปีญญู อายุ 31 ปี เขาเติบโตมากับแม่ที่คอยดูแลนับตั้งแต่พ่อทิ้งครอบครัวไป แต่เพราะความลำบากในวัยเด็กทำให้เขากลายมาเป็นคนติดเหล้า ก่อนจะกลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่ไป
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
กระทั่งวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชายหนุ่มที่อยู่ในสภาพกรึ่ม ๆ จากการดื่มเหล้า หันไปเห็นฝูงชนจำนวนมากที่มารวมตัวกันในการแข่งวิ่ง 8 กิโลเมตร ของเทศบาลเมืองการาเฟา ดู นอร์เต จึงปิ๊งไอเดียว่าการวิ่งอาจจะช่วยแก้อาการเมาค้างได้ ดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน อีซากีก็เดินไปอยู่ในจุดสตาร์ทเช่นเดียวกับนักวิ่งคนอื่น ๆ
และทันทีที่เสียงสัญญาณเริ่มดังขึ้น อีซากีก็เริ่มออกวิ่งอย่างสุดตัว แม้จะสวมเพียงรองเท้าแตะ ไม่ใช่รองเท้าวิ่ง
แน่นอนว่าอีซากีไม่ใช่นักวิ่งที่ได้รับการฝึกฝนมา เขาจึงไม่สามารถรักษาความเร็วไว้ได้ตลอดทั้งเส้นทาง 8 กิโลเมตร แต่เขาก็ยังสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ พร้อมรับเหรียญเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนร่วมแข่งขันก็ตาม
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
จากนั้นปรากฏว่าภาพการวิ่งของชายสวมรองเท้าแตะนี้ กลับดึงดูดสายตาของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีคนนำคลิปการวิ่งของเขาไปโพสต์จนกลายเป็นไวรัล เพียงไม่นานผู้คนก็เริ่มอยากรู้ว่าชายคนนี้เป็นใคร กระทั่งมีนักข่าวเข้าไปขอสัมภาษณ์อีซากีถึงที่
"ผมกำลังดื่มอยู่ และตอนที่เห็นผู้คนก็นึกขึ้นได้ว่า ผมจะไปวิ่งแก้แฮงก์" อีซากี ให้สัมภาษณ์
อีซากีกลายมาเป็นคนดังในเวลาเพียงไม่นาน และเขาเองก็มุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิต ด้วยความช่วยเหลือของนักเคลื่อนไหว รวมถึง เอสเทลลา ลารีซเซียรี หญิงคนที่ทำให้คลิปของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ อีซากีตัดสินใจที่จะหยุดดื่มเหล้า แล้วขอรับบริจาครองเท้าวิ่ง เสื้อผ้า แว่นตาสำหรับวิ่ง และออกไปฝึกวิ่งด้วยความมุ่งมั่น ท่ามกลางการสนับสนุนของผู้คนมากมาย
ด้าน เอสเทลลา เผยว่า ตอนนี้เธอกับนักเคลื่อนไหวได้พาอีซากีออกมาจากการใช้ชีวิตข้างถนนแล้ว และเป้าหมายต่อไปก็คือการช่วยให้เขาได้มีบ้านเป็นของตัวเอง
ขณะที่อีซากี เปิดใจอย่างกระตือรือร้นว่า "ผมหยุดดื่มเพราะการวิ่งครั้งนั้น ผมเปลี่ยนชีวิตตัวเอง และผมก็อยากเปลี่ยนแปลงมันยิ่งขึ้นไปอีก ผมได้รับคำแนะนำมากมาย และผมจะไม่มีวันยอมแพ้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
ขณะที่เทศบาลเมืองการาเฟา ดู นอร์เต ก็ยังเชิญอีซากีมาร่วมงานวิ่งในอนาคตเช่นกัน รวมถึงอัปเดตชีวิตของชายคนนี้ด้วยว่า หลังจากการวิ่ง 8 กิโลเมตรด้วยรองเท้าแตะครั้งนั้น อีซากีก็กลายมาเป็นที่พูดถึงทั่วบราซิล ตอนนี้มักจะมีคนเห็นเขาฝึกวิ่งอยู่ตามถนนในเมือง ซึ่งทางเทศบาลยินดีไปกับเขาและหวังว่าช่วงเวลานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างงดงามของเขา
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
ภาพจาก Instagram isaquecorredorofc
