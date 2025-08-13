HILIGHT
จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 ชวนชมปรากฏการณ์พระจันทร์สีแดง

          จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 ในคืนวันที่ 7-8 กันยายน 2568 นี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจที่ทุกคนไม่ควรพลาด เตรียมกล้องและหาที่ชมวิวสวย ๆ ไว้รอรับชมกันได้เลย

          ในปี 2568 นี้ เราจะได้ร่วมชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ จันทรุปราคาเต็มดวงที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดสายตาผู้คนทั่วโลกและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์มือใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบความงดงามของท้องฟ้า ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของจักรวาลอย่างใกล้ชิดและเต็มอิ่มกับความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างลงตัว

จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 เกิดเมื่อไหร่

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้แจ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 โดยในประเทศไทยสามารถสังเกตได้เต็ม ๆ ในคืนวันที่ 7-8 กันยายน 2568 สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดปรากกฏการณ์ ซึ่งช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ ตั้งแต่เวลา 00.31-01.53 น. รวมระยะเวลานาน 1 ชั่วโมง 22 นาที

  • สำหรับกรุงเทพฯ อยู่ในช่วงประมาณ 00.30-01.52 น. ของวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 (คืนวันที่ 7 กันยายนตามเวลาประเทศไทย) 

  • สำหรับเชียงใหม่ จันทรุปราคาจะเต็มดวงที่สุดเวลา 01.11 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2568

จันทรุปราคาเต็มดวง ลำดับการเกิดปรากฏการณ์

  • เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 22.29 น.

  • เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 23.27 น.

  • เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 00.31 น.

  • กึ่งกลางคราส วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01.12 น.

  • สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01.53 น.

  • สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 02.57 น.

  • สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 03.55 น.

จันทรุปราคาเต็มดวง คืออะไร

          จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ทำให้เงาของโลกบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ตกกระทบบนดวงจันทร์โดยตรง ทำให้ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงหรือสีส้ม ซึ่งเป็นผลจากแสงอาทิตย์ที่ผ่านบรรยากาศโลกแล้วหักเหไปตกบนดวงจันทร์

จันทรุปราคาเต็มดวง เกิดบ่อยแค่ไหน

          ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะสามารถมองเห็นได้จากทุกพื้นที่บนโลก เพราะการมองเห็นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์และเวลาที่เกิดปรากฏการณ์

ทำไมจันทรุปราคาถึงมีสีแดง

          สีแดงเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Rayleigh Scattering” หรือการกระจายของแสงสั้น ๆ ในชั้นบรรยากาศโลก แสงสีฟ้าและสีเขียวจะถูกกระจายออกไป ทำให้แสงสีแดงและส้มผ่านชั้นบรรยากาศลงมาส่องบนดวงจันทร์ ทำให้เรามองเห็นจันทรุปราคาเป็นสีแดงหรือสีส้ม

จันทรุปราคาเต็มดวง ใช้อุปกรณ์อะไรในการชม

          การชมจันทรุปราคาเต็มดวงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยตรง ไม่เหมือนสุริยคราสที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันแสง เพราะแสงจากดวงจันทร์ไม่แรงและไม่เป็นอันตรายต่อสายตา แต่การใช้กล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศน์สามารถช่วยให้เห็นรายละเอียดบนดวงจันทร์ได้ชัดขึ้น
จันทรุปราคาเต็มดวง ความเชื่อ

          ตั้งแต่สมัยโบราณหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าจันทรุปราคาเป็นสัญญาณพิเศษหรือเหตุการณ์ลางร้าย แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรารู้แล้วว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถทำนายได้ แม้ว่าจะมีความเชื่อหลากหลาย แต่หลายคนก็ใช้โอกาสนี้ในการชมความงามของท้องฟ้าและถ่ายภาพดวงจันทร์สีแดง

จันทรุปราคาเต็มดวง มีผลต่อโลกอย่างไร

          จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดวางตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรง ทั้งแรงดึงดูดหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความงดงามของดวงจันทร์ที่ปรากฏในท้องฟ้าเท่านั้น

          เตรียมตัวชมความงดงามของจันทรุปราคาเต็มดวง 2568 คืนวันที่ 7-8 กันยายนนี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทั้งสวยและน่าตื่นตา ไม่ควรพลาดสำหรับทุกคนที่รักท้องฟ้าและจักรวาล ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
