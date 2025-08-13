จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 ในคืนวันที่ 7-8 กันยายน 2568 นี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจที่ทุกคนไม่ควรพลาด เตรียมกล้องและหาที่ชมวิวสวย ๆ ไว้รอรับชมกันได้เลย
ในปี 2568 นี้ เราจะได้ร่วมชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ จันทรุปราคาเต็มดวงที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดสายตาผู้คนทั่วโลกและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์มือใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบความงดงามของท้องฟ้า ปรากฏการณ์นี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของจักรวาลอย่างใกล้ชิดและเต็มอิ่มกับความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างลงตัว
จันทรุปราคาเต็มดวง 2568
จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 เกิดเมื่อไหร่
ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้แจ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 2568 โดยในประเทศไทยสามารถสังเกตได้เต็ม ๆ ในคืนวันที่ 7-8 กันยายน 2568 สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดปรากกฏการณ์ ซึ่งช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ ตั้งแต่เวลา 00.31-01.53 น. รวมระยะเวลานาน 1 ชั่วโมง 22 นาที
สำหรับกรุงเทพฯ อยู่ในช่วงประมาณ 00.30-01.52 น. ของวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 (คืนวันที่ 7 กันยายนตามเวลาประเทศไทย)
สำหรับเชียงใหม่ จันทรุปราคาจะเต็มดวงที่สุดเวลา 01.11 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2568
จันทรุปราคาเต็มดวง ลำดับการเกิดปรากฏการณ์
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 22.29 น.
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 23.27 น.
เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 00.31 น.
กึ่งกลางคราส วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01.12 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 01.53 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 02.57 น.
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 03.55 น.
จันทรุปราคาเต็มดวง คืออะไร
จันทรุปราคาเต็มดวง เกิดบ่อยแค่ไหน
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะสามารถมองเห็นได้จากทุกพื้นที่บนโลก เพราะการมองเห็นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์และเวลาที่เกิดปรากฏการณ์
ทำไมจันทรุปราคาถึงมีสีแดง
สีแดงเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Rayleigh Scattering” หรือการกระจายของแสงสั้น ๆ ในชั้นบรรยากาศโลก แสงสีฟ้าและสีเขียวจะถูกกระจายออกไป ทำให้แสงสีแดงและส้มผ่านชั้นบรรยากาศลงมาส่องบนดวงจันทร์ ทำให้เรามองเห็นจันทรุปราคาเป็นสีแดงหรือสีส้ม
จันทรุปราคาเต็มดวง ใช้อุปกรณ์อะไรในการชม
จันทรุปราคาเต็มดวง ความเชื่อ
ตั้งแต่สมัยโบราณหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าจันทรุปราคาเป็นสัญญาณพิเศษหรือเหตุการณ์ลางร้าย แต่ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรารู้แล้วว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถทำนายได้ แม้ว่าจะมีความเชื่อหลากหลาย แต่หลายคนก็ใช้โอกาสนี้ในการชมความงามของท้องฟ้าและถ่ายภาพดวงจันทร์สีแดง
จันทรุปราคาเต็มดวง มีผลต่อโลกอย่างไร
เตรียมตัวชมความงดงามของจันทรุปราคาเต็มดวง 2568 คืนวันที่ 7-8 กันยายนนี้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทั้งสวยและน่าตื่นตา ไม่ควรพลาดสำหรับทุกคนที่รักท้องฟ้าและจักรวาล ^ ^