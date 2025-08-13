HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

จนท. วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค คือหมดอายุ ชี้ส่วนใหญ่ให้ของเหลือ !?

          เปิดโกดังวัดพระบาทน้ำพุ เจ้าหน้าที่แจงภาพกองของบริจาควางทิ้งไว้ คือของหมดอายุแล้ว รอนำไปทำลาย ตอบสาเหตุของหมดอายุเร็ว คนส่วนใหญ่จะให้ของใช้เหลือ
จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับกรณีข่าวของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่มีหลายคนเกี่ยวข้องและถูกโยงไปด้วย รวมถึงมีหลายเรื่องราวที่ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงในโลกออนไลน์ รวมไปถึงประเด็นเงินบริจาคของ "วัดพระบาทน้ำพุ" รวมถึงเรื่องสิ่งของที่ได้รับการบริจาค ที่ก่อนหน้านี้ทางทีมข่าว สำนักข่าววันนิวส์ ได้เข้าไปสำรวจภายในวัดพระบาทน้ำพุและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ และได้พบกับสิ่งของบริจาคจำนวนมากถูกวางทิ้งไว้ ไม่ได้ใช้งาน

          โดยล่าสุด (13 สิงหาคม 2568) ข่าวช่องวัน มีรายงานว่า วัดพระบาทน้ำพุ ได้เปิดโกดังจัดเก็บสิ่งของบริจาคให้ทีมข่าวตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่ามีระบบจัดเก็บอย่างดี และไม่ได้ทิ้งขว้างของบริจาค
 

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่วัด เผยว่า โกดังเก็บสิ่งของบริจาคจะมีการคัดแยกประเภทและวันหมดอายุ ก่อนจัดสรรปันส่วนไปให้กับผู้ป่วย โดยกระจายไปให้ผู้ป่วยในวัดพระบาทน้ำพุและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จ.ลพบุรี ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับของบริจาคเหล่านี้มาใช้

          - สิ่งของที่ถูกพบวางกองทิ้งเอาไว้นั้น เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งของที่รับบริจาคมา แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะหมดอายุแล้ว รอการนำไปทำลายทิ้ง เนื่องจากบุคลากรที่จะดำเนินการไม่เพียงพอ แม้เป็นของประเภทเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองที่บรรจุในห่อก็นำมาใช้ไม่ได้ เพราะหมดอายุ
 

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          - เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมของที่คนเอามาบริจาคถึงหมดอายุไว เจ้าหน้าที่ตอบว่า "การกระทำของมนุษย์ มีใครบ้างที่ซื้อของมาให้แล้วเอามาเลย เป็นส่วนน้อยไหม อันนั้นคือเรื่องจริง ส่วนมาก เขาใช้เหลือ เขาถึงจะมาให้"

          - ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ สำรวจสิ่งของในโกดัง พบว่ามีการแยกประเภทจริง โดยของใช้ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค หรืออาหารแห้ง จะมีวันหมดอายุประมาณ 4-5 ปี ส่วนข้าวสารจะหมดอายุประมาณ 1-2 ปี
 

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          - เจ้าหน้าที่บอกว่าข้าวสารนั้นมักจะกินไม่ทัน บางครั้งต้องนำออกไปจำหน่าย เพื่อแปรสภาพเป็นเงินมาใช้หมุนเวียนในวัด แต่ถ้าเป็นน้ำดื่มที่หมดอายุ จะนำไปผลิตเป็นน้ำแข็ง ใช้บริโภคกันภายในวัด

          - รายงานระบุว่า ทางทีมข่าวได้สังเกตจากภาพข่าวก่อนหน้านี้ พบว่ายาบางรายการยังไม่หมดอายุตามที่เจ้าหน้าที่อ้างแต่อย่างใด เช่น ยาธาตุน้ำแดง จะหมดอายุปี 70  
 

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

จนท วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก one31
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จนท. วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค คือหมดอายุ ชี้ส่วนใหญ่ให้ของเหลือ !? อัปเดตล่าสุด 13 สิงหาคม 2568 เวลา 21:55:38 4,318 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย