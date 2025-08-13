จนท. วัดพระบาทน้ำพุ แจงกองของบริจาค คือหมดอายุ ชี้ส่วนใหญ่ให้ของเหลือ !?

เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับกรณีข่าวของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่มีหลายคนเกี่ยวข้องและถูกโยงไปด้วย รวมถึงมีหลายเรื่องราวที่ถูกขุดขึ้นมาพูดถึงในโลกออนไลน์ รวมไปถึงประเด็นเงินบริจาคของ "วัดพระบาทน้ำพุ" รวมถึงเรื่องสิ่งของที่ได้รับการบริจาค ที่ก่อนหน้านี้ทางทีมข่าว สำนักข่าววันนิวส์ ได้เข้าไปสำรวจภายในวัดพระบาทน้ำพุและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ และได้พบกับสิ่งของบริจาคจำนวนมากถูกวางทิ้งไว้ ไม่ได้ใช้งาน
โดยล่าสุด (13 สิงหาคม 2568) ข่าวช่องวัน มีรายงานว่า วัดพระบาทน้ำพุ ได้เปิดโกดังจัดเก็บสิ่งของบริจาคให้ทีมข่าวตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่ามีระบบจัดเก็บอย่างดี และไม่ได้ทิ้งขว้างของบริจาค
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่วัด เผยว่า โกดังเก็บสิ่งของบริจาคจะมีการคัดแยกประเภทและวันหมดอายุ ก่อนจัดสรรปันส่วนไปให้กับผู้ป่วย โดยกระจายไปให้ผู้ป่วยในวัดพระบาทน้ำพุและโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จ.ลพบุรี ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับของบริจาคเหล่านี้มาใช้
- สิ่งของที่ถูกพบวางกองทิ้งเอาไว้นั้น เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งของที่รับบริจาคมา แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะหมดอายุแล้ว รอการนำไปทำลายทิ้ง เนื่องจากบุคลากรที่จะดำเนินการไม่เพียงพอ แม้เป็นของประเภทเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองที่บรรจุในห่อก็นำมาใช้ไม่ได้ เพราะหมดอายุ
- เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมของที่คนเอามาบริจาคถึงหมดอายุไว เจ้าหน้าที่ตอบว่า "การกระทำของมนุษย์ มีใครบ้างที่ซื้อของมาให้แล้วเอามาเลย เป็นส่วนน้อยไหม อันนั้นคือเรื่องจริง ส่วนมาก เขาใช้เหลือ เขาถึงจะมาให้"
- ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ สำรวจสิ่งของในโกดัง พบว่ามีการแยกประเภทจริง โดยของใช้ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค หรืออาหารแห้ง จะมีวันหมดอายุประมาณ 4-5 ปี ส่วนข้าวสารจะหมดอายุประมาณ 1-2 ปี
- เจ้าหน้าที่บอกว่าข้าวสารนั้นมักจะกินไม่ทัน บางครั้งต้องนำออกไปจำหน่าย เพื่อแปรสภาพเป็นเงินมาใช้หมุนเวียนในวัด แต่ถ้าเป็นน้ำดื่มที่หมดอายุ จะนำไปผลิตเป็นน้ำแข็ง ใช้บริโภคกันภายในวัด
- รายงานระบุว่า ทางทีมข่าวได้สังเกตจากภาพข่าวก่อนหน้านี้ พบว่ายาบางรายการยังไม่หมดอายุตามที่เจ้าหน้าที่อ้างแต่อย่างใด เช่น ยาธาตุน้ำแดง จะหมดอายุปี 70