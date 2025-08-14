HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน คนถามขายได้ราคาเท่าไร เจอคำตอบไปอาจต้องคิดใหม่


          แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน คนถามราคาเท่าไร เจอท้วงไปอย่าคิดริสะสมเก็งกำไร เพราะเหตุผลบางอย่าง นับเป็นความรู้ใหม่ คิดว่า ของเก่าราคาแพงตลอดนั้นไม่ใช่

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8506618 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          หนึ่งในของที่ยิ่งเก็บนานยิ่งมีมูลค่าสูงเกินราคาผลิตภัณฑ์ หนึ่งในนั้นมีธนบัตรเก่า ๆ ซึ่งหลายคนก็เริ่มออกมาโพสต์สอบถามราคากันบ้างแล้ว

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8506618 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามว่า แบงก์ 500 บาท รุ่นเก่า มีราคาสูงไหม พร้อมกับลงรูปธนบัตร 500 บาทใบหนึ่ง ที่มีอายุมากกว่า 10 ปีแน่นอน

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน ขายได้ราคาเท่าไร

          ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจสอบ คาดว่า ธนบัตรนี้น่าจะเป็นรุ่นปี 2539 หรือเกือบ 30 ปีมาแล้ว ส่วนชาวเน็ตก็ให้คำตอบราคาว่า รุ่นนี้ยังมีใช้เยอะอยู่ ฉะนั้นราคาไม่ได้อัปอะไรมาก เท่าธนบัตรเป๊ะ เว้นแต่ว่า เลขรหัสธนบัตรจะสวย อาจมีคนยอมจ่ายเกินราคา แต่ก็คิดว่าไม่มาก

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน ขายได้ราคาเท่าไร
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8506618 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน ขายได้ราคาเท่าไร



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน คนถามขายได้ราคาเท่าไร เจอคำตอบไปอาจต้องคิดใหม่ โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 09:26:07 3,033 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ กองกำลัง BHQ แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย