แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน คนถามขายได้ราคาเท่าไร เจอคำตอบไปอาจต้องคิดใหม่

แบงก์ 500 บาท เมื่อ 30 ปีก่อน คนถามราคาเท่าไร เจอท้วงไปอย่าคิดริสะสมเก็งกำไร เพราะเหตุผลบางอย่าง นับเป็นความรู้ใหม่ คิดว่า ของเก่าราคาแพงตลอดนั้นไม่ใช่
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8506618 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
หนึ่งในของที่ยิ่งเก็บนานยิ่งมีมูลค่าสูงเกินราคาผลิตภัณฑ์ หนึ่งในนั้นมีธนบัตรเก่า ๆ ซึ่งหลายคนก็เริ่มออกมาโพสต์สอบถามราคากันบ้างแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจสอบ คาดว่า ธนบัตรนี้น่าจะเป็นรุ่นปี 2539 หรือเกือบ 30 ปีมาแล้ว ส่วนชาวเน็ตก็ให้คำตอบราคาว่า รุ่นนี้ยังมีใช้เยอะอยู่ ฉะนั้นราคาไม่ได้อัปอะไรมาก เท่าธนบัตรเป๊ะ เว้นแต่ว่า เลขรหัสธนบัตรจะสวย อาจมีคนยอมจ่ายเกินราคา แต่ก็คิดว่าไม่มาก
