HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าของรถเดือด โพสต์ด่ามือปริศนา แชะภาพทำโดนปรับ คาดคนแจ้งได้ส่วนแบ่งเท่าไร รวย !

           เจ้าของรถเดือด โพสต์ตามหาคนถ่ายรูปไปแจ้งขนส่ง เย้ยพวกไม่มีงานทำ แถมคนร่วมเมนต์ตามน้ำเพียบ ด้านชาวเน็ตชี้ช่องรวย
กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ
ภาพจาก ขับรถแบบนี้ต้องประจาน ภูเก็ต

           วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงในกลุ่ม ขับรถแบบนี้ต้องประจาน ภูเก็ต เป็นภาพหลักฐานจากใบค่าปรับ หลังรถของตัวเองถูกบุคคลปริศนาแจ้งเรื่องว่าแต่งรถผิดกฎหมาย ทำให้เจ้าของรถเกิดความไม่พอใจและนำเรื่องมาโพสต์ต่อว่าลงกลุ่ม

           โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ฝากถึงไอ้พวกที่ไม่มีงานทำนะครับ รถกูกูขับของกูอยู่ดี ๆ มึงถ่ายรูปไปแจ้งขนส่งว่าล้อรถกูล้น ดอกยางมันกระเด็นไปเข้าตา...มึงเหรอ เบี้ย 1,000 นะ กูไม่เสียดายหรอก แต่อยากถามว่ามันเรื่องอะไรของมึง มีปัญหาไรทักมาได้เลย

           ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีเจ้าของรถบางส่วนต่างเข้ามาตำหนิคนที่มีพฤติกรรมส่งเรื่องไปแจ้งขนส่ง ทำให้รถของตนเองโดนค่าปรับ ส่งผลให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิจารณ์เจ้าของรถว่า แล้วทำไมต้องทำรถตัวเองให้มันผิดกฎจราจร ถ้าขับแบบปกติ ก็คงจะไม่โดนคนไปแจ้งอย่างแน่นอน ขณะที่บางรายก็โพสต์หลักฐานว่า เคยแจ้งเรื่องรถแบบนี้ไป ก็ได้ส่วนแบ่งจากค่าปรับจริง ๆ อีกด้วยเช่นกัน

           เบื้องต้น จากภาพดังกล่าวพบว่า เป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับตัวรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2522 แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง 15 เซนติเมตร หากฝ่าฝืนจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว
กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

           ขั้นตอนการขอรับส่วนแบ่งค่าปรับ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่ง


            1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิดชัดเจน วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียด ทะเบียนรถ และอื่นๆ พร้อมพยานหลักฐาน รูปภาพ, VDO Clip ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้อนเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

            - โทรศัพท์ 1584 และจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน

            - ทาง Sicial Network : Line @1584DLT และเพจเฟซบุ๊กเพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะทาง

            - ทาง Internet : dlt_1584complain@hotmail.com หรือ ins.dlt.go.th และ www.dlt.go.th

            - เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์บริการข้อมูลภาพรัฐ "GECC111 ทำเนียบรัฐบาล", "GECC กรมการขนส่งทางบก" หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดของท่าน

            2. ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับทาง SMS

            3. กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน

            4. SMS แจ้งผู้แจ้งความนำจับว่าดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว และพร้อมโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามที่ผู้แจ้งยื่นคำร้อง ภายใน 15 วันทำการ

            **อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งความนำจับจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% (หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว) และกรณีที่แจ้งความนำจับกลั่นแกล้งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความผิดตามกฎหมายอาญา

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ
ภาพจาก กรมการขนส่งทางบก

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ

กระบะล้อล้น โพสต์ด่าคนแจ้งขนส่งทำโดนปรับ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าของรถเดือด โพสต์ด่ามือปริศนา แชะภาพทำโดนปรับ คาดคนแจ้งได้ส่วนแบ่งเท่าไร รวย ! อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2568 เวลา 09:39:30 1,330 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ กองกำลัง BHQ แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย