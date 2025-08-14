เจ้าของรถเดือด โพสต์ด่ามือปริศนา แชะภาพทำโดนปรับ คาดคนแจ้งได้ส่วนแบ่งเท่าไร รวย !

เจ้าของรถเดือด โพสต์ตามหาคนถ่ายรูปไปแจ้งขนส่ง เย้ยพวกไม่มีงานทำ แถมคนร่วมเมนต์ตามน้ำเพียบ ด้านชาวเน็ตชี้ช่องรวย
ภาพจาก ขับรถแบบนี้ต้องประจาน ภูเก็ต
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงในกลุ่ม ขับรถแบบนี้ต้องประจาน ภูเก็ต เป็นภาพหลักฐานจากใบค่าปรับ หลังรถของตัวเองถูกบุคคลปริศนาแจ้งเรื่องว่าแต่งรถผิดกฎหมาย ทำให้เจ้าของรถเกิดความไม่พอใจและนำเรื่องมาโพสต์ต่อว่าลงกลุ่ม
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ฝากถึงไอ้พวกที่ไม่มีงานทำนะครับ รถกูกูขับของกูอยู่ดี ๆ มึงถ่ายรูปไปแจ้งขนส่งว่าล้อรถกูล้น ดอกยางมันกระเด็นไปเข้าตา...มึงเหรอ เบี้ย 1,000 นะ กูไม่เสียดายหรอก แต่อยากถามว่ามันเรื่องอะไรของมึง มีปัญหาไรทักมาได้เลย
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีเจ้าของรถบางส่วนต่างเข้ามาตำหนิคนที่มีพฤติกรรมส่งเรื่องไปแจ้งขนส่ง ทำให้รถของตนเองโดนค่าปรับ ส่งผลให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิจารณ์เจ้าของรถว่า แล้วทำไมต้องทำรถตัวเองให้มันผิดกฎจราจร ถ้าขับแบบปกติ ก็คงจะไม่โดนคนไปแจ้งอย่างแน่นอน ขณะที่บางรายก็โพสต์หลักฐานว่า เคยแจ้งเรื่องรถแบบนี้ไป ก็ได้ส่วนแบ่งจากค่าปรับจริง ๆ อีกด้วยเช่นกัน
เบื้องต้น จากภาพดังกล่าวพบว่า เป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับตัวรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2522 แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง 15 เซนติเมตร หากฝ่าฝืนจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว
1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิดชัดเจน วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียด ทะเบียนรถ และอื่นๆ พร้อมพยานหลักฐาน รูปภาพ, VDO Clip ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้อนเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
- โทรศัพท์ 1584 และจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน
- ทาง Sicial Network : Line @1584DLT และเพจเฟซบุ๊กเพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะทาง
- ทาง Internet : dlt_1584complain@hotmail.com หรือ ins.dlt.go.th และ www.dlt.go.th
- เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์บริการข้อมูลภาพรัฐ "GECC111 ทำเนียบรัฐบาล", "GECC กรมการขนส่งทางบก" หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดของท่าน
2. ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับทาง SMS
3. กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน
4. SMS แจ้งผู้แจ้งความนำจับว่าดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว และพร้อมโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามที่ผู้แจ้งยื่นคำร้อง ภายใน 15 วันทำการ
**อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งความนำจับจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% (หลังหักเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว) และกรณีที่แจ้งความนำจับกลั่นแกล้งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีความผิดตามกฎหมายอาญา
ภาพจาก กรมการขนส่งทางบก
ภาพจาก ขับรถแบบนี้ต้องประจาน ภูเก็ต
ขั้นตอนการขอรับส่วนแบ่งค่าปรับ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่ง
ภาพจาก กรมการขนส่งทางบก