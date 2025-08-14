HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับแก๊งโกงธนาคาร 150 ล้าน สร้างความเสียหายสูงสุดคดีหนึ่ง หนี 7 ปีแต่ก็ไม่รอด

          จับแก๊งโกงธนาคาร 150 ล้านได้สำเร็จ เป็นผู้ต้องหา 2 คนสุดท้าย หลังหลบหนีนาน 7 ปีด้วยกัน นับเป็นคดีที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศคดีหนึ่ง
จับแก๊งโกงธนาคาร 150 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนางสาวชุติมณฑน์ฯ และ นางสาวอมรรัตน์ฯ กระทำความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตน เป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร, ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุมได้ที่ บ้านพักในพื้นที่ ซอย 6/14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

          สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทกลุ่มผู้ต้องหา ใช้บัญชีเงินฝากบุคคลและบริษัทอื่นมาเป็นหลักประกันกู้เงินแบบเบิกเกินบัญชีจากธนาคารเอกชน เป็นมูลค่า 155 ล้านบาท พร้อมปลอมลายมือชื่อกรรมการบริษัทอื่นประกอบการค้ำประกัน

          กลุ่มผู้ต้องหาได้ทยอยเบิกถอนและโอนเงินเข้าบัญชีเครือข่ายผู้กระทำผิด ทั้งสิ้น 14 ราย ก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดหรือโอนต่อให้บุคคลอื่นในขบวนการ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกลุ่มนี้แล้วส่วนหนึ่ง เหลือ นางสาวชุติมณฑน์ และ นางสาวอมรรัตน์ ที่ยังคงหลบหนีหมายจับของศาลอยู่ โดยตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า หลังจากที่ธนาคารได้อนุมัติวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว


จับแก๊งโกงธนาคาร 150 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้แก่ นางสาวสิริภาส์, นางสาวชุติมณฑน์, นายภูริพัฒน์ฯ และ นางสาวอมรรัตน์ฯ มีการสั่งจ่ายเช็ค, ทำรายการโอนเงินและทำรายการถอนเงินสดจากหลายบัญชีธนาคารและหลายครั้งวนกันไปในบัญชีกลุ่มผู้ต้องหา

          เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถติดตามจับกุม นางสาวชุติมณฑน์ และ นางสาวอมรรัตน์ฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงและฟอกเงินรายใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการปลอมเอกสารและหลอกลวงสถาบันการเงิน จนธนาคารหลายแห่งเสียหายรวมมูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท การติดตามคดีนี้ใช้เวลานานกว่า 7 ปี จนในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนเข้าทำการปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งเป็นการปิดฉากหนึ่งในคดีทุจริตทางการเงินที่ซับซ้อนและสร้างความเสียหายสูงที่สุดคดีหนึ่งของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับแก๊งโกงธนาคาร 150 ล้าน สร้างความเสียหายสูงสุดคดีหนึ่ง หนี 7 ปีแต่ก็ไม่รอด โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 10:20:05
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ กองกำลัง BHQ แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย