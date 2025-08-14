ร้านถึงกับงง ทำไมเมื่อวานออร์เดอร์เข้าเยอะ เช็กภาพหน้าร้านเจอคำตอบ จากแค่แกงเพื่อนกลายเป็นจุดขายซะงั้น
ภาพจาก TikTok @raanlerf
ในยุคที่ร้านอาหารต้องแข่งกันอย่างดุเดือดบนแอปฯ เดลิเวอรี่ ดังนั้นแค่รสชาติอร่อยอย่างเดียวอาจไม่พอให้ลูกค้ากดสั่ง แต่บางครั้ง สิ่งที่ทำให้ร้านมียอดสั่งปังแบบไม่คาดคิด อาจไม่ได้มาจากความตั้งใจก็เป็นได้
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์โพสต์จากผู้ใช้ TikTok @raanlerf หรือ ร้านเลิฟ ร้านขายเมี่ยงในแอปฯ เดลิเวอรี่ พื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา แชร์ประสบการณ์ที่จู่ ๆ ร้านก็มียอดขายเยอะกว่าปกติ เมื่อลองเข้าไปดูก็เจอเข้ากับสาเหตุที่เกิดจากการมือลั่นของเจ้าของร้านเอง
ภาพจาก TikTok @raanlerf
จากคลิปจะเห็นว่า เมื่อกดเข้ามาที่หน้าร้านค้า ปรากฏว่าภาพปกกลับดูไม่เกี่ยวกับร้าน แต่เป็นรูปของหญิงสาว ซึ่งเป็นเพื่อนของแม่ค้า ได้โพสต์สตอรี่ภาพเซลฟี่ในไอจี แต่ก็ถูกแม่ค้าแคปไว้ ก่อนจะแกล้งเอาไปตั้งปกร้าน แถมแอปฯ ก็ยังให้ผ่าน จนคาดว่าน่าจะทำให้หลาย ๆ คนแปลกใจ จนแวะเวียนเข้ามาสั่งออร์เดอร์ไม่น้อยทีเดียว
ภาพจาก TikTok @raanlerf
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลยอดเข้าชมกว่า 4 แสนครั้ง ด้านชาวเน็ตแห่แซวสนั่น บ้างก็ยอมใจว่า Close Friend แบบใด แถมยังโดนแคปไอจีมาโปรโมตให้ถึงเพจร้าน หรือบางทีนี่อาจจะเป็นการตลาดแบบใหม่ เป็นต้น
ภาพจาก TikTok @raanlerf
