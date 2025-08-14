HILIGHT
บิ๊กเต่า นำทีมบุกรวบ จอนนี่ มือปราบ และ ภรรยา ปมถูกหมายจับ คดีรีสอร์ตรุกที่ป่าไม้

          บิ๊กเต่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ รอง ผบช.ก. นำทีมบุกรวบ จอนนี่ มือปราบ และ ภรรยา ตามหมายจับคดีสร้างรีสอร์ตรุกที่ป่า ด้าน จนท. ป่าไม้ เตรียมปักป้ายอายัดพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง
บิ๊กเต่า นำทีมบุกรวบ จอนนี่ มือปราบ และ ภรรยา
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 JS100 รายงานว่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยตำรวจ ป.ป.ป. , เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ควบคุมตัว ด.ต. ยุทธพล หรือ จอนนี่ มือปราบ อดีตตำรวจ และภรรยา ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ผู้ถูกกล่าวหา ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3

          สำหรับ ด.ต. ยุทธพงษ์ และภรรยา ถูกกล่าวหากรณีกระทำความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ก่อนหน้า เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ด.ต. ยุทธพล หรือ จอนนี่ มือปราบ เดินทางมาขอเข้าพบ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ เพื่อนำพานพวงมาลัยมาไหว้ขอความเห็นใจ หลังตัวเองถูกตำรวจสอบสวนกลาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบดำเนินคดีกรณีสร้างรีสอร์ตบุกรุกพื้นที่ เข้าไปในเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยไม่ได้รับอนุญาต 

บิ๊กเต่า นำทีมบุกรวบ จอนนี่ มือปราบ และ ภรรยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ

บิ๊กเต่า นำทีมบุกรวบ จอนนี่ มือปราบ และ ภรรยา
ภาพจาก ข่าวช่อง3 

          ครั้งนั้น พล.ต.ต. จรูญเกียรติ เผยว่า ด.ต. ยุทธพล มาขอเข้าพบ พร้อมนำพานดอกไม้มาไหว้ขอความเห็นใจ ตนก็รับฟังคำอธิบายของเจ้าตัว แต่ในส่วนของคดีจะผิดหรือถูก ต้องว่าไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง ทั้งนี้ขอยืนยันว่า ตนกับ จอนนี่ มือปราบ ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางส่วนตัวกัน

          ด้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุบลราชธานี เข้าพบพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปทส. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีรีสอร์ตดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกที่ดินป่าไม้ โดยมีภรรยาของ จอนนี่ มือปราบ เป็นเจ้าของรีสอร์ต และเป็นผู้ทำเรื่องยื่นขอบ้านเลขที่ ไฟฟ้า รวมถึงน้ำประปา จากนั้น จะนำกำลังลงพื้นที่ปักป้ายอายัดพื้นที่รีสอร์ตและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก JS100 

 
