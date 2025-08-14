หญิงบีบสิวจนเป็นอัมพาตครึ่งหน้า ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน แพทย์เตือนจุดสามเหลี่ยมมรณะ !

อุทาหรณ์ แม่ลูกสามบีบสิวจนเป็นอัมพาตครึ่งหน้า ติดเชื้อรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉิน แพทย์เตือนระวัง จุดสามเหลี่ยมมรณะ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ลิช มารี ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok แชร์ประสบการณ์อันเจ็บปวดจากการ "บีบสิว" โดยเผยว่า เธอมีสิวอักเสบขึ้นที่บริเวณใต้รูจมูก เธอจึงพยายามบีบมัน แต่ใบหน้าของเธอกลับเริ่มบวมมากขึ้น และหลังจากผ่านไปประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อเธอพยายามยิ้ม พบว่าใบหน้ายิ้มได้เพียงครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งขยับไม่ได้ และรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง
ภาพจาก TikTok @lishmarie1
ท้ายที่สุด ลิชจึงต้องไปเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยว่า เธอติดเชื้อที่ใบหน้าอย่างรุนแรง ต้องให้ยาถึง 4 ชนิด รวมถึงยาปฏิชีวนะและสเตียรอยด์ ทั้งนี้ โชคดีที่เธอได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที อาการจึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 24 ชั่วโมง หลังกินยาเข้าไป และหลังจากผ่านไป 3 วัน เธอก็หายดีและกลับมาเป็นปกติ
ภาพจาก TikTok @lishmarie1
มามินา ตูเรกาโน แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าไม่ควรบีบสิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หลีกเลี่ยงสิวที่อยู่ในบริเวณ "สามเหลี่ยมมรณะ" บนใบหน้า เพราะสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่สมอง จนนำไปสู่การติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งในกรณีของลิชก็อยู่ในจุดดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ภาพจาก TikTok @lishmarie1
เช่นเดียวกับ มาร์ค สตรอม แพทย์ผิวหนังจากนิวยอร์ก ได้เคยกล่าวใน TikTok เมื่อปีที่แล้ว เผยว่า การบีบสิวตรงกลางใบหน้าอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง มีจุดที่เรียกว่า สามเหลี่ยมมรณะ (Triangle of Death) บริเวณตั้งแต่สันจมูกลงมาถึงมุมปาก จะมีเส้นเลือดที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสมองผ่านหลอดเลือดที่เรียกว่า "ไซนัสคาเวอร์นัส" เมื่อบีบสิวตรงนั้นจะมีแผลเปิดเล็ก ๆ ซึ่งแบคทีเรียจากมือหรืออากาศ สามารถเข้าสู่กระแสเลือด จนอาจนำไปสู่การติดเชื้อและส่งต่อไปยังสมอง โดยภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ ตาบอด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post