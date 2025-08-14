HILIGHT
ทารกถูกทิ้ง สืบเจอความจริงช็อกลวงโลก คดีพลิกแรง ที่แท้เกิดจากพ่อกับลูกสาวตัวเอง

         คดีทารกถูกทิ้งกลายเป็นคดีช็อก เมื่อสืบเจอความจริงลวงโลก ที่แท้เป็นเด็กที่เกิดจากพ่อกับลูกสาวตัวเอง และ รปภ. ผู้แจ้งเหตุ เป็นเพื่อนของพ่อเด็ก 
ทารกถูกทิ้ง สืบเจอความจริงช็อกลวงโลก คดีพลิกแรง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยเรื่องราวคดีความน่าตกใจในประเทศมาเลเซีย เมื่อมีผู้พบทารกถูกนำมาทิ้งไว้ แต่ภายหลังจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่กลับเปิดโปงความจริงที่ไม่คาดคิด ผู้แจ้งเหตุไม่ใช่พลเมืองดี แต่สมคบคิดกับพ่อของเด็กแจ้งความเท็จ และทารกที่ถูกพบนั้น เป็นลูกของชายคนนั้นที่เกิดจากลูกสาวแท้ ๆ ของตนเอง 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เขตกาจัง รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ตามรายงานของทางตำรวจระบุว่า เมื่อเวลา 01.56 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ มีทารกที่ยังมีชีวิตรายหนึ่ง ถูกนำมาทิ้งไว้ในกล่องที่ตั้งอยู่บริเวณร้านค้าข้างปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้แจ้งเหตุเป็น รปภ. วัย 29 ปี ซึ่งทำงานในพื้นที่ โดยเขากล่าวว่า ไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำทารกมาทิ้งไว้ 

          โดยทารกรายดังกล่าวเป็นเพศหญิง คาดว่าอายุยังไม่ถึง 1 สัปดาห์ เบื้องต้นพบว่า ทารกอยู่ในอาการปลอดภัย ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือบาดแผลได้รับบาดเจ็บ ก่อนทางตำรวจจะนำตัวทารกส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็กร่างกายและตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม   


          อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนโดยละเอียด กลับพบสิ่งที่น่าตกตะลึง ความจริงปรากฏว่า รปภ. ที่แจ้งความเรื่องนี้ เป็นเพื่อนกับพ่อของทารก ซึ่งเป็นพนักงานส่งของวัย 39 ปี โดยเขาแอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกสาวของตนเองวัย 16 ปี ซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือ และทำให้เธอตั้งครรภ์จนคลอดลูกสาว เขาต้องการหาวิธีกำจัดทารกทิ้ง จึงได้ร่วมมือกับเพื่อน รปภ. นำทารกมาทิ้งในบริเวณดังกล่าว 

          "การพบทารกที่ถูกทอดทิ้งนั้น ทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกที่พวกเขาสร้างขึ้น" เจ้าหน้าที่ กล่าว 

          ทางตำรวจจึงได้เข้าควบคุมตัวชาย 2 ราย ได้แก่ พนักงานส่งของ ผู้เป็นพ่อของทารก และ รปภ. ผู้สมรู้ร่วมคิด รวมไปถึงหญิงสาววัย 16 ปี ที่เป็นแม่ของเด็ก ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีละทิ้งและปกปิดการเกิดของทารก จากนั้นหญิงสาวได้รับการประกันตัวโดยตำรวจ เพื่อเข้าตรวจร่างกายและรักษาเพิ่มเติมในโรงพยาบาล โดยผลการสืบสวนยืนยันได้ว่า หญิงสาวรายนี้ถูกข่มขืนโดยพ่อของเธอจนเกิดการตั้งครรภ์

          ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวกับการละทิ้งเด็ก ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ รายงานยังระบุว่า ผู้ต้องหาชายทั้ง 2 ราย เคยมีประวัติอาชญากรรม เป็นคดียาเสพติด 2 คดี และคดีอาญา 2 คดี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้สอบสวนพ่อของเด็ก ในความผิดฐานร่วมประเวณีกับผู้ร่วมสายโลหิต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 8-30 ปี และโทษเฆี่ยนไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew 
 


 


