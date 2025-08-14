HILIGHT
เปิดแอร์ 23 องศา แต่เอาไม่อยู่ห้องร้อนฉ่า ถึงเปิดพัดลมช่วยก็ร้อน - แนะวิธีลดความร้อน


          เปิดแอร์ 23 องศา แต่เอาไม่อยู่ห้องร้อนฉ่า ถึงเปิดพัดลมช่วยก็ร้อนอยู่ดี ปัญหาอยู่ตรงไหน ชาวเน็ตแนะติดสิ่งนี้ก่อนเลย น่าจะช่วยได้บ้าง

แนะวิธีลดความร้อน เปิดแอร์ 23 องศา ก็เอาไม่อยู่
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 7036289 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          หนึ่งในปัญหาที่ทุกบ้านต้องเจอคือ สภาพอากาศที่ร้อนของไทย ทำให้หนึ่งในทางแก้ไข ต้องติดแอร์เพื่อช่วยบรรเทาร้อน แต่ในบางครั้ง การติดแอร์ก็อาจแก้ไขปัญหาไม่ได้เบ็ดเสร็จ แล้วปัญหาอยู่ที่ไหน

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 7036289 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามเรื่อง "ทำยังไง ถึงจะช่วยลดความร้อนในห้องได้บ้างครับ" พร้อมกับเล่าว่า เบื้องต้นคือชั้น 2 ห้องที่ติดแอร์ หลังตอนเที่ยงไปร้อนมาก แอร์ 12,000 BTU เปิด 23 องศายังเอาไม่อยู่เลยครับ ต้องเปิดพัดลมช่วยก็ยังร้อนอยู่ดี

          ขนาดห้องตามรูปที่วงสีแดงครับ ตอนนี้ที่คิดได้คือ เพิ่มแอร์ไป 18,000 BTU เลย หรือติดระแนงกันร้อน แต่ไม่รู้ว่าแพงขนาดไหน

          ห้องประมาณ กว้าง 4 เมตร, ยาว 3 เมตร, สูง 2.5 เมตร ช่างคนไหน พอจะแนะนำได้บ้างครับ ควรทำยังไงดี

          ขอบคุณครับ

ชาวเน็ตมองยังไง


          เรื่องนี้ชาวเน็ตที่มองรูปต่างแนะวิธีแก้ปัญหา คือ ติดฉนวนลดความร้อนบนฝ้าเพดาน เพื่อทำให้อุณหภูมิห้องเย็นลงให้มากที่สุด เป็นสิ่งแรกที่ควรแก้ ขณะเดียวกัน ต้องดูทิศของบ้านด้วยว่าหันไปทางทิศไหน ถ้าอยู่ทิศตะวันตก แดดช่วงบ่ายก็จะเข้าบ้านเต็ม ๆ

แนะวิธีลดความร้อน เปิดแอร์ 23 องศา ก็เอาไม่อยู่



เปิดแอร์ 23 องศา แต่เอาไม่อยู่ห้องร้อนฉ่า ถึงเปิดพัดลมช่วยก็ร้อน - แนะวิธีลดความร้อน อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2568
