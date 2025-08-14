HILIGHT
หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้งให้ลูกใส่เล่น ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว

         หญิงได้ทองจากพ่อ ที่มาจากกองขยะที่เจ้านายทิ้ง ทุกคนในบ้านคิดว่าปลอม ปล่อยทิ้งให้ลูกใส่เล่น ด้านช่างมะโมช่วยตรวจสอบ มูลค่าเกิดคาด
หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่  เล่าเคสที่ช่วยลูกค้านำสร้อยทองที่ได้มาจากการเก็บของโละในบ้านเจ้านายพ่อ ซึ่งเพื่อนพ่อคิดว่าเป็นทองปลอม และเคยนำไปให้เป็นของเล่นลูกเพราะคิดว่าไม่มีมูลค่า แต่สุดท้ายเมื่อตรวจเช็กแล้วกลับพบว่าเป็นสมบัติที่ราคาสูงเกินคาด 

         จากคลิปลูกค้าหญิงเผยว่า เดินทางมาจาก จ.นครนายก โดยนำทองมาให้ร้านตรวจเช็ก เล่าว่า ทองนี้ได้มาจากพ่อที่ทำรับเหมาก่อสร้าง แต่เจ้านายไม่จ่ายตังค์ เพื่อนพ่อที่เป็นผู้รับเหมาเห็นว่าเงินไม่ออก เลยยกทองที่โละจากบ้านเจ้านายมามอบให้ เพราะคิดว่าเป็นทองปลอม พอได้มาก็ทิ้งไว้ในบ้าน เอาลูกให้ลูกเล่นบ้าง พ่อก็นำไปเก็บใส่ตู้ไว้ 3 ปี เอาไว้ให้หลานใส่เล่นเวลาไปออกงาน ก่อนเห็นคลิปสนอเช็กทองในช่อง TikTok จึงตัดสินใจนำมาให้ช่างนะโมตรวจดู

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

         ช่างนะโม ลองส่องทองพบว่ามี สลักคำว่า 750 italy ถ้าใครเจอสัญลักษณ์แบบนี้ บอกได้เลยว่า โอกาสที่จะเป็นทองคำสูงมาก ๆ แล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของร้าน พอเห็นแบบนี้บอกเลยว่า ลูกค้าท่านนี้โชคดีแน่ ๆ 

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่


หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

         พอลองนำทองไปเอกซเรย์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ทอง 75% เป็นทองจากต่างชาติ พอลองแกะเอาสปริงออก และนำไปชั่งน้ำหนักอยู่ที่ 47.96 กรัม โดยลูกค้ามองว่า ถ้าเป็นทองจริง อาจจะได้เงินกลับไปสัก 10,000 บาท พอนำไปหลอมพบว่า เป็นทอง 75 % หรือ18K ทองลักษณะนี้นะครับเป็นทองที่มีคุณภาพ  น้ำหนักก่อนหลอม 47.9นะ หลอมแล้วเหลือ 47.83 แทบไม่หายเลย

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

หญิงได้ทองจากขยะ คิดว่าปลอมปล่อยทิ้ ช่างนะโมเช็ก ที่แท้มูลค่าสุดว้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

         ปรากฏว่า เมื่อคิดจากน้ำหนักทองแล้ว มูลค่าอยู่ที่ 115,126 บาท ลูกค้าดีใจมาก เพราะมองยังไงก็เหมือนทองปลอม เมื่อวันก่อนเพิ่งเคยโพสต์ขายเส้นนี้แค่ 500 บาทเท่านั้น ซึ่งมีคนเสนอว่าจะจ่าย 5,000 และจะขับรถมารับเลย แต่ก็ไม่ได้ตกลงขายไป คิดถูกแล้วที่นำทองมาตรวจจนได้รู้มูลค่าที่แท้จริงหลักแสนบาทเช่นนี้ 

 
