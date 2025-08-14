อาเจียนเป็นเลือดเกือบเท่าถุง อุทาหรณ์คนชอบกินยาแก้ปวดลดอักเสบควรดู อันตราย

อุทาหรณ์ใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ คนไข้กลายเป็นไอเป็นเลือดเกือบเท่าถุงร้านสะดวกซื้อ เพราะยามีผลข้างเคียงภายในร่างกาย ขอให้ระวัง
ผู้ป่วยมาด้วย อาเจียนเป็นเลือด 2 ชม. ก่อนมา มีประวัติไปฉีดยา และกินยาแก้ปวดลดอักเสบ 3 วันต่อมา ปวดจุกท้อง จึงกลับไปและได้รับการรักษากระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมา เริ่มมีอาการถ่ายดำเป็นระยะ ๆ และวันนี้ ก็อาเจียนเป็นเลือด
รูปภาพอาจจะน่ากลัว แต่สถานการณ์จริงยิ่งกว่า เนื่องจากผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดสด ปนลิ่มเลือด ประมาณ 800-1,000 cc (เกือบเต็มถุงเซเว่นใบใหญ่)
จึงอยากให้ระมัดระวังการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ ทั้งแบบกินและฉีด (NSAIDs) ที่มากเกินความเหมาะสม ยาจะมีผลข้างเคียงทั้งระบบทางเดินอาหาร การทำงานของไต รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ สำหรับทุก ๆ คน ทางคลินิกเราพยายามเน้น ในการแนะนำคนไข้ การปรับพฤติกรรม และปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนเป็นหลัก
หมอของเราจะไม่ค่อยสั่งฉีดยา หากไม่จำเป็น หมออาจจะสอนและอธิบาย แนะนำการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น พูดเยอะ เสียงดังบ้าง
อยากให้ผู้ป่วยเข้าใจ อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะ
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์ มีการเล่าเรื่องคนไข้รายหนึ่งที่อาเจียนเป็นเลือด เพราะการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ มีข้อความดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์
