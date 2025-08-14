หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส วอนอย่าคิดไปไกล อธิบายทำไมต้องท่านี้

หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ชัดภาพชูนิ้วกลางในรายการโหนกระแส แจงไม่ได้หยาบคาย แต่เป็นท่าที่ถนัดใช้ค้ำคาง พร้อมวอนอย่าคิดไปไกล
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานข่าวต่อเนื่องจากกรณี จอนนี่ มือปราบ รวมทั้ง ลุงพล ที่ถูกจับกุม ดำเนินคดีในเวลาไล่เลี่ยกัน
ด้าน หมวย อริสรา ผู้ประกาศข่าว พูดคุยกับ หนุ่ม กรรชัย ภายหลังอ่านข่าว จอนนี่ และ ลุงพล โดย หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า โดนทั้งคู่ แล้วก็เคยมาออกที่รายการ (โหนกระแส) ด้วยนะ
ภาพจาก โหนกระแส
แต่เมื่อวานคนตัดไปแกล้งพี่อะ คือพี่เป็นคนที่เวลาฟังแล้วก็จะทำอย่างงี้ (เอามือเท้าคาง) แต่ถ้าใช้มือเท้า บางทีมันต่ำไป อันนี้ไม่ได้หยาบคาย บางทีก็ยื่นนิ้วมาเท้าคาง แต่ที่มีการไปแคปช่วงที่ใช้นิ้วกลางเท้าคางไปโพสต์ลง แล้วก็ให้คนตีความ ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลย คือนิ้วกลางเนี่ยมันยาวกว่านิ้วอื่น มันเลยค้ำคางพี่ไว้ได้ แค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรเลย มีคนไปตัดแล้วไปไปลงกันเนาะ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์