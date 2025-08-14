HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส วอนอย่าคิดไปไกล อธิบายทำไมต้องท่านี้


          หนุ่ม กรรชัย เคลียร์ชัดภาพชูนิ้วกลางในรายการโหนกระแส แจงไม่ได้หยาบคาย แต่เป็นท่าที่ถนัดใช้ค้ำคาง พร้อมวอนอย่าคิดไปไกล

หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานข่าวต่อเนื่องจากกรณี จอนนี่ มือปราบ รวมทั้ง ลุงพล ที่ถูกจับกุม ดำเนินคดีในเวลาไล่เลี่ยกัน

          ด้าน หมวย อริสรา ผู้ประกาศข่าว พูดคุยกับ หนุ่ม กรรชัย ภายหลังอ่านข่าว จอนนี่ และ ลุงพล โดย หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า โดนทั้งคู่ แล้วก็เคยมาออกที่รายการ (โหนกระแส) ด้วยนะ

          เมื่อถามว่า แล้วคนเมื่อวาน (หมอบี) ทาง หนุ่ม กรรชัย รีบพูดเบรกว่า เดี๋ยวก่อนสิ ใจเย็นก่อน ถามงี้เดี๋ยวแฟนคลับเขาว่าเอานะ ด้าน หมวย อริสรา ชี้ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกต แล้วก็มุมที่แขกนั่งในรายการโหนกระแส มันมีนัยยะ อะไรบางอย่างหลายอย่างเลย แล้วทุกคนก็นั่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ปฏิเสธว่า มันไม่มี มันเป็นข้างถนัดของพี่ พี่ถนัดข้างนี้ ก็เลยหันไปด้านนั้น

หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส

          แต่เมื่อวานคนตัดไปแกล้งพี่อะ คือพี่เป็นคนที่เวลาฟังแล้วก็จะทำอย่างงี้ (เอามือเท้าคาง) แต่ถ้าใช้มือเท้า บางทีมันต่ำไป อันนี้ไม่ได้หยาบคาย บางทีก็ยื่นนิ้วมาเท้าคาง แต่ที่มีการไปแคปช่วงที่ใช้นิ้วกลางเท้าคางไปโพสต์ลง แล้วก็ให้คนตีความ ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลย คือนิ้วกลางเนี่ยมันยาวกว่านิ้วอื่น มันเลยค้ำคางพี่ไว้ได้ แค่นั้นเอง ไม่ได้มีอะไรเลย มีคนไปตัดแล้วไปไปลงกันเนาะ

หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย แจงภาพชูนิ้วกลางในโหนกระแส วอนอย่าคิดไปไกล อธิบายทำไมต้องท่านี้ อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2568 เวลา 16:29:18 1,575 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย