เห็นเนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ ใจไม่ค่อยดี ใช่หมูดิบไหม คนมาตอบสบายใจทันที

         ปอเปี๊ยะ ซื้อมาจากร้าน เห็นเนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในใจไม่ค่อยดี นึกว่าหมูดิบ สุดท้ายชาวเน็ตช่วยเบรก ใจเย็นก่อน ไม่ใช่แน่นอน ไม่ต้องกังวล
เนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patpat Patty

         หนึ่งในเมนูอาหารเวียดนามที่หลายคนนิยมกินคือ ปอเปี๊ยะ เมนูนี้มีความหลากหลายตรงที่ สามารถซื้อแบบสำเร็จรูป ห่อเสร็จสรรพ แล้วเอามาทอดเองภายหลังได้

         วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Patpat Patty มีการซื้อปอเปี๊ยะมาทอดเอง แต่กลับพบไส้ในเป็นสีแดง ก็เลยสงสัยว่าหมูสุกหรือไม่ ก่อนที่จะได้รับคำตอบชวนสบายใจ ข้อความมีดังนี้

เนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Patpat Patty


         สอบถามค่ะ พอดีสั่งปอเปี๊ยะ ร้านเขียนว่ามีส่วนผสมของวุ้นเส้นกับกุ้ง ตอนมาถึงบ้านก็เป็นชิ้นปอเปี๊ยะปกติค่ะ เลยมาหั่นครึ่งแล้วทอดหม้อทอดซ้ำ ตอนหั่นก็เป็นสีชมพู ๆ แบบนี้
เลยอยากทราบว่าเป็นสีชมพูจากอะไรคะ

         พอดีไม่เคยเจอปอเปี๊ยะวุ้นเส้นสีชมพูเลยค่ะ (ตอนแรกตกใจเหมือนหมูไม่สุก แต่คิดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของหมูเลย) ขอบคุณมาก ๆ นะคะ

เนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ

         สีแดง ๆ ชมพู ๆ คืออะไร

         ด้านชาวเน็ต เข้ามาเฉลยว่า สีชมพูที่เห็นมาจากกุ้งแห้งที่เป็นสีแดง ไม่ใช่เรื่องหมูไม่สุกอย่างแน่นอน

เนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ

เนื้อแดง ๆ อยู่ข้างในปอเปี๊ยะ



