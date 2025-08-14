HILIGHT
อัปเดตหมูเด้งล่าสุด ตอนนี้ทำเด็กร้องไห้ รู้เหตุผลแล้วเอ็นดูน้องเลย คนแห่ปลอบใจ

          อัปเดตหมูเด้งล่าสุด ตอนนี้ทำเด็กร้องไห้หลังไม่ได้เจอกันนาน รู้เหตุผลแล้วเอ็นดู ชาวเน็ตแห่ปลอบใจ งานนี้ต้องรอของใหม่อย่างเดียว
หมูเด้ง เขาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

          นับตั้งแต่วันที่หมูเด้งฟีเวอร์จนคนแน่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ตอนนี้ก็ผ่านไป 1 ปีแล้ว ยังมีคนที่ไปหาหมูเด้งเหมือนเดิม แม้อาจจะไม่แน่นเหมือนช่วงพีค ๆ ก็ตาม

          วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง มีการอัปเดตเจ้าหมูเด้งว่า หมูเด้งทำเด็กอกหัก ร้องไห้หนักมาก เนื่องจากเห็นว่า หมูเด้งตัวโตกว่าเดิมเยอะ
หมูเด้ง เขาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

          งานนี้มีคนที่เป็นประจักษ์พยาน เข้ามาคอมเมนต์ว่า เห็นเหตุการณ์นั้นจริง ๆ ส่วนคนอื่น ๆ ก็ปลอบใจน้อง บอกว่า รอดูหมูใหม่แทน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหน
หมูเด้ง เขาเขียว

หมูเด้ง เขาเขียว

หมูเด้ง เขาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

หมูเด้ง เขาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง

หมูเด้ง เขาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง


