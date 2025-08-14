HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง !?

         ไวรัลสาวจอดติดไฟแดง เห็นคู่รักบนมอเตอร์ไซค์ป้อนไส้กรอกอีสานให้กัน ตัดมาในรถมีเมนูเดียวกัน แต่ว่า... ด้านชาวเน็ตไม่ปลอบใจ แถมยังแซวสนั่น 
สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง
ภาพจาก TikTok @neneeepiya 

         เป็นปัญหาของคนขับรถแล้วหิวกลางทาง แม้ใจหนึ่งก็อยากจะกินของอร่อยที่ตัวเองไปซื้อมา แต่ก็ทำได้ลำบากเพราะต้องโฟกัสกับการขับรถเป็นหลัก ยกเว้นเสียแต่จะมีตัวช่วยข้างกาย ที่จะว่าไปก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่าย ๆ เสมอไป  

         วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @neneeepiya ลงคลิประหว่างขับรถติดไฟแดง พร้อมระบุแคปชั่นว่า ไส้กรอกอีสานเหมือนกัน มันต่างกันตรงไหน พูดสิพูด 

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง
ภาพจาก TikTok @neneeepiya 

         จากคลิปเป็นบรรยากาศที่จอดรถติดไฟแดง ก่อนจะหันไปเห็นคันข้าง ๆ เป็นคู่รักซ้อนรถกันมา ซึ่งหญิงที่ซ้อนท้ายใช้เวลาที่รถจอดติดสัญญาณไฟ หยิบไส้กรอกอีสานที่ซื้อมาป้อนให้กับแฟนหนุ่มที่ขี่รถ แต่ดูเหมือนว่าคนในรถจะเลียนแบบไม่ได้ เพราะเบาะข้าง ๆ มีเพียงแต่ถุงไส้กรอกวางไว้ ไม่ได้มีคนรักคอยป้อนให้กินเหมือนคันข้าง ๆ แต่อย่างใด

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง
ภาพจาก TikTok @neneeepiya 

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง
ภาพจาก TikTok @neneeepiya 

         คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีคซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2.2 ล้านวิว แถมงานนี้แทนที่ชาวเน็ตจะปลอบใจ กลับสรรหาประโยคสุดจี๊ดมาแซวเจ้าของคลิปเพียบทีเดียว เช่น ว้ายยย กินคนเดียว, กินบนมอเตอร์ไซค์ ลำเพลิน กินในรถยนต์ ลำพัง, โถ นั่งรถมีแอร์ แต่ไม่มีความสุขเหมือนเขา, สั่งแบบไหนมาคะ เปรี้ยวหรือธรรมดา แต่อันนี้น่าจะจืด, ในรถก็ไม่ร้อน แต่ทำไมตาร้อน หรือ ของเขาขิงเยอะกว่าแน่ ๆ 

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง

สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง !? อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2568 เวลา 18:16:47
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย