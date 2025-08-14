สาวรถติดไฟแดง เห็นคู่รักป้อนของกินแฟน ทำต้องหันมาดูข้าง ๆ เมนูเดียวกัน... ทำไมต่าง !?

ไวรัลสาวจอดติดไฟแดง เห็นคู่รักบนมอเตอร์ไซค์ป้อนไส้กรอกอีสานให้กัน ตัดมาในรถมีเมนูเดียวกัน แต่ว่า... ด้านชาวเน็ตไม่ปลอบใจ แถมยังแซวสนั่น
ภาพจาก TikTok @neneeepiya
เป็นปัญหาของคนขับรถแล้วหิวกลางทาง แม้ใจหนึ่งก็อยากจะกินของอร่อยที่ตัวเองไปซื้อมา แต่ก็ทำได้ลำบากเพราะต้องโฟกัสกับการขับรถเป็นหลัก ยกเว้นเสียแต่จะมีตัวช่วยข้างกาย ที่จะว่าไปก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่าย ๆ เสมอไป
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @neneeepiya ลงคลิประหว่างขับรถติดไฟแดง พร้อมระบุแคปชั่นว่า ไส้กรอกอีสานเหมือนกัน มันต่างกันตรงไหน พูดสิพูด
ภาพจาก TikTok @neneeepiya
จากคลิปเป็นบรรยากาศที่จอดรถติดไฟแดง ก่อนจะหันไปเห็นคันข้าง ๆ เป็นคู่รักซ้อนรถกันมา ซึ่งหญิงที่ซ้อนท้ายใช้เวลาที่รถจอดติดสัญญาณไฟ หยิบไส้กรอกอีสานที่ซื้อมาป้อนให้กับแฟนหนุ่มที่ขี่รถ แต่ดูเหมือนว่าคนในรถจะเลียนแบบไม่ได้ เพราะเบาะข้าง ๆ มีเพียงแต่ถุงไส้กรอกวางไว้ ไม่ได้มีคนรักคอยป้อนให้กินเหมือนคันข้าง ๆ แต่อย่างใด
ภาพจาก TikTok @neneeepiya
ภาพจาก TikTok @neneeepiya
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีคซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2.2 ล้านวิว แถมงานนี้แทนที่ชาวเน็ตจะปลอบใจ กลับสรรหาประโยคสุดจี๊ดมาแซวเจ้าของคลิปเพียบทีเดียว เช่น ว้ายยย กินคนเดียว, กินบนมอเตอร์ไซค์ ลำเพลิน กินในรถยนต์ ลำพัง, โถ นั่งรถมีแอร์ แต่ไม่มีความสุขเหมือนเขา, สั่งแบบไหนมาคะ เปรี้ยวหรือธรรมดา แต่อันนี้น่าจะจืด, ในรถก็ไม่ร้อน แต่ทำไมตาร้อน หรือ ของเขาขิงเยอะกว่าแน่ ๆ
ภาพจาก TikTok @neneeepiya
